Në një mbledhje publike të mbajtur të shtunën në Universitetin Politeknik të Tiranës, studentët që prej javësh kanë protestuar kundër qeverisë së Edi Ramës shpallën krijimin e Lëvizjes Studentore Kombëtare, struktura e parë e përbashkët që i bashkon ata.
Organizatorët bëjnë me dije se lëvizja numëron tashmë mbi 2 mijë anëtarë nga 34 universitete anembanë vendit. Mbledhjet e para kanë mbledhur rreth 500 studentë, ndërsa delegatë të përkohshëm janë zgjedhur nga 10 fakultete.
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Megi Ibrahimi, e cila e prezantoi lëvizjen, tha se Lëvizja Studentore Kombëtare është vijimësi e natyrshme e revoltës qytetare dhe jo zëvendësim i saj.
Organizimi i ri nuk ka asnjë lidhje me partitë politike dhe nuk drejtohet nga një kryetar i vetëm, theksuan studentët. Ata thanë se lëvizja do të funksionojë përmes pjesëmarrjes demokratike, diskutimeve të hapura dhe bashkëpunimit me studentë të të gjithë vendit.
Studenti Emir Leçini u bëri thirrje bashkëmoshatarëve të bashkohen, duke theksuar se askush nuk e drejton lëvizjen dhe se ata nuk flasin në emër të studentëve, por i ftojnë si shokë.
Lëvizja planifikon të përgatisë propozime për diskutim publik në bashkëpunim me qytetarë, profesionistë, intelektualë dhe mësues. Në deklaratën e tyre, studentët theksuan se “reforma e vërtetë nuk matet vetëm nga ndryshimi i emrave në pushtet, por nga cilësia e rregullave që e kufizojnë atë, mbrojnë votën dhe garantojnë llogaridhënien”.
Studentët e përjashtuan kategorikisht mundësinë e çdo dialogu me kryeministrin Rama. Megi Ibrahimi deklaroi se “as tani dhe as në të ardhmen, kjo lëvizje nuk pranon të ulet në tryezë me kryehajdutin e këtij shteti”.
Gjithashtu, ata u distancuan nga një takim që kryeministri kishte mbajtur një ditë më parë me një grup tjetër të rinjsh. Studentët thanë se nuk ishin ftuar në atë takim dhe se ai nuk i përfaqëson ata.
Ata kërkuan gjithashtu një hetim që të jetë i pavarur, i paanshëm dhe transparent për të gjitha pretendimet për përdorim joproporcional të forcës nga ana e policisë gjatë protestave.
Emigrimi i të rinjve ishte një nga çështjet kryesore të diskutuara. Studenti Bruno Hamza tha se “rinia shqiptare nuk duhet të zgjedhë më ndërmjet së ardhmes së saj dhe atdheut”, duke theksuar se arsimi cilësor, punësimi dhe mundësitë e barabarta janë të lidhura ngushtë me qeverisjen dhe llogaridhënien e institucioneve.
Protestat qytetare në Shqipëri filluan më 31 maj të këtij viti dhe u intensifikuan më 13 tetor, kur studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme iu bashkuan në numër të madh. Kërkesa kryesore e protestuesve është dorëheqja e kryeministrit Rama. Në disa raste, protestat kanë çuar në përplasje me policinë, e cila ka përdorur autobotet e ujit dhe gaz lotsjellës.