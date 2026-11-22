Qyteti i Korçës i kushtoi rëndësi të veçantë datës 22 Nëntor, ditës kyçe të Kongresit të Manastirit ku u unifikua alfabeti i shqipes. Gjatë aktivitetit u vlerësua roli i 12 delegatëve nga Qarku i Korçës që ishin pjesëmarrës në këtë kongres. Studiuesi dhe koleksionisti Niko Kotherja prezantoi një ekspozitë historike të përgatitur me kujdes, e cila përmes fotografive, dokumenteve dhe botimeve paraqiti profilet e 12 figurave korçare.
Ndër personalitetet e ekspozuara ishte edhe Mihal Grameno, për të cilin të afërmit ruajnë ende fotografi, libra dhe kujtime të trashëguara ndër breza.
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Punimet e Kongresit të Manastirit u zhvilluan nga 14 deri më 20 nëntor; mes shumë alfabeteve të sugjeruara u zgjodhën tri syresh: ai i Shoqërisë së Stambollit, i Shoqërisë “Bashkimi” dhe i Shoqërisë “Agimi”. Sipas gjuhëtarëve, bashkimi i këtyre alfabeteve solli alfabetin që përdorim në ditët e sotme.