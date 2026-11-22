Brukseli do të presë të hënën, më 23 nëntor, një mbledhje të NATO-s që lidhet me një incident të rëndë ajror në Poloni, ku tre mjete fluturuese me origjinë ruse shkelën hapësirën ajrore polake dhe u rrëzuan në territorin e vendit.
Ngjarja ka ndodhur në mëngjesin e 20 nëntorit, gjatë njërit prej sulmeve më masive ruse kundër Ukrainës, sipas mediave ndërkombëtare. Midis objekteve të identifikuara ishte një raketë lundruese ruse Kh-101, ndërsa dy mjetet e tjera besohet të kenë qenë një raketë dhe një dron me shtytje reaktive.
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Objektet ranë në tre pika të ndryshme të juglindjes së Polonisë, përkatësisht në rajonet Podkarpackie dhe Lubelskie. Sipas autoriteteve polake, incidenti nuk shkaktoi të lënduar.
Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, e përshkroi ngjarjen si të rrezikshme dhe njoftoi se avionët luftarakë të NATO-s ishin ngritur si reagim ndaj shkeljes së hapësirës ajrore.
Kryeministri polak Donald Tusk deklaroi se hetimet kanë vërtetuar se të tria mjetet kishin prejardhje ruse, teksa nuk përjashtoi mundësinë që të bëhej fjalë për një provokim të qëllimshëm.
Të hënën pritet të mblidhet Këshilli i Atlantikut të Veriut, organi kryesor vendimmarrës i NATO-s. Polonia do të përfaqësohet në këtë takim nga zëvendësministri i Mbrojtjes, Paweł Zalewski.
Sipas njoftimeve, mbledhja bën pjesë në kuadrin e konsultimeve të zakonshme mes vendeve aleate dhe do të përqendrohet te cenimi i hapësirës ajrore polake, si dhe te veprimet për forcimin e mbrojtjes së krahut lindor të Aleancës.