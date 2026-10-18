Ferrari F50 me vetëm 170 kilometra në bord pritet të arrijë mbi 20 milionë dollarë në ankand

Një shembull i rrallë i Ferrari F50 nga viti 1997, i cili ka regjistruar vetëm 170 kilometra që nga prodhimi, do të dalë në ankand më 31 tetor me një vlerësim që tejkalon 20 milionë dollarë (rreth 17,2 milionë euro).
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Nëse shitja përmbus këtë pritshmëri, ky do të jetë çmimi më i lartë i arritur ndonjëherë për një F50, një model vlera e të cilit ka pësuar rritje të konsiderueshme në vitet e fundit.
Nga viti 1995 deri në 1997, Ferrari ndërtoi gjithsej 349 njësi të këtij modeli, dhe automjeti në fjalë është njësia e 334-t që doli nga linja e prodhimit.
Makina iu dorëzua fillimisht një blerësi në Mbretërinë e Bashkuar dhe prej atëherë ka mbetur e parkuar për gati tre dekada, duke ruajtur një gjendje pothuajse identike me atë të fabrikës.
Nën kapak ndodhet një motor V12 me kapacitet 4.7 litra, i cili u projektua me ndikim të drejtpërdrejtë nga teknologjia e përdorur në Formula 1.
Automjeti vazhdon të mbajë ngjyrën origjinale Rosso Corsa, brendësinë e zezë me thekse të kuqe, si dhe të gjithë aksesorët e dorëzuar fillimisht me makinën.
Në mënyrë paradoksale, fakti që pronari i parë pothuajse nuk e përdori fare automjetin mund ta shndërrojë këtë Ferrari në një nga kopjet më të kërkuara për koleksionistët, duke treguar se ndonjëherë vlera më e madhe fitohet pikërisht kur makina qëndron e paprekur në garazh, larg rrugës. /Telegrafi/