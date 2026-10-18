Ferrari F50 me vetëm 170 kilometra në bord pritet të arrijë mbi 20 milionë dollarë në ankand

Ferrari F50 me vetëm 170 kilometra në bord pritet të arrijë mbi 20 milionë dollarë në ankand

Një shembull i rrallë i Ferrari F50 nga viti 1997, i cili ka regjistruar vetëm 170 kilometra që nga prodhimi, do të dalë në ankand më 31 tetor me një vlerësim që tejkalon 20 milionë dollarë (rreth 17,2 milionë euro).

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Nëse shitja përmbus këtë pritshmëri, ky do të jetë çmimi më i lartë i arritur ndonjëherë për një F50, një model vlera e të cilit ka pësuar rritje të konsiderueshme në vitet e fundit.

Nga viti 1995 deri në 1997, Ferrari ndërtoi gjithsej 349 njësi të këtij modeli, dhe automjeti në fjalë është njësia e 334-t që doli nga linja e prodhimit.

Makina iu dorëzua fillimisht një blerësi në Mbretërinë e Bashkuar dhe prej atëherë ka mbetur e parkuar për gati tre dekada, duke ruajtur një gjendje pothuajse identike me atë të fabrikës.

Nën kapak ndodhet një motor V12 me kapacitet 4.7 litra, i cili u projektua me ndikim të drejtpërdrejtë nga teknologjia e përdorur në Formula 1.

Automjeti vazhdon të mbajë ngjyrën origjinale Rosso Corsa, brendësinë e zezë me thekse të kuqe, si dhe të gjithë aksesorët e dorëzuar fillimisht me makinën.

Në mënyrë paradoksale, fakti që pronari i parë pothuajse nuk e përdori fare automjetin mund ta shndërrojë këtë Ferrari në një nga kopjet më të kërkuara për koleksionistët, duke treguar se ndonjëherë vlera më e madhe fitohet pikërisht kur makina qëndron e paprekur në garazh, larg rrugës. /Telegrafi/


Shtuar 18.10.2026 12:38

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