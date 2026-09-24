Thirrje për arrestimin e Ramës dhe Ballukut, protestuesit vazhdojnë marshimin në rrugët e kryeqytetit

Protesta e 117-të kombëtare kundër qeverisë vijon me marshimin e qytetarëve nëpër rrugët e Tiranës.
Megjithëse në fillim ishte paralajmëruar se demonstruesit do të drejtoheshin drejt Sheshit Skënderbej, ata kanë ndryshuar itinerarin dhe po shkojnë te Drejtoria e Policisë së Tiranës.
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Me flamujt kombëtarë në duar, pjesëmarrësit kanë brohoritur parullën “Rama në burg, Balluku në burg”.
Ata kanë bërë gjithashtu thirrje për revolucion dhe kërkojnë largimin e Edi Ramës nga posti i kryeministrit.
Revolta qytetare është përforcuar pas skandalit të fundit që përfshin ish-drejtoreshën e SHISH, Vlorën Hyseni, e cila dyshohet se i kalonte informacione sekrete Ergys Agasit, ndërsa ky i fundit ishte në kërkim.