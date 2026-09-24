Thirrje për arrestimin e Ramës dhe Ballukut, protestuesit vazhdojnë marshimin në rrugët e kryeqytetit

Protesta e 117-të kombëtare kundër qeverisë vijon me marshimin e qytetarëve nëpër rrugët e Tiranës.

Megjithëse në fillim ishte paralajmëruar se demonstruesit do të drejtoheshin drejt Sheshit Skënderbej, ata kanë ndryshuar itinerarin dhe po shkojnë te Drejtoria e Policisë së Tiranës.

Të lidhura

None found

Me flamujt kombëtarë në duar, pjesëmarrësit kanë brohoritur parullën “Rama në burg, Balluku në burg”.

Ata kanë bërë gjithashtu thirrje për revolucion dhe kërkojnë largimin e Edi Ramës nga posti i kryeministrit.

Revolta qytetare është përforcuar pas skandalit të fundit që përfshin ish-drejtoreshën e SHISH, Vlorën Hyseni, e cila dyshohet se i kalonte informacione sekrete Ergys Agasit, ndërsa ky i fundit ishte në kërkim.


Shtuar 24.09.2026 21:53

Tags: , , , , , ,
Mbërrin në Shqipëri ambasadori i ri i SHBA, Eric Wendt i dorëzon nesër letrat kredenciale Presidentit Begaj

Mbërrin në Shqipëri ambasadori i ri i SHBA, Eric Wendt i dorëzon nesër letrat kredenciale Presidentit Begaj
Këshilli Bashkiak i Tiranës fton Erion Veliajn në mbledhje, kërkesë SPAK-ut dhe Burgjeve për pjesëmarrjen

Këshilli Bashkiak i Tiranës fton Erion Veliajn në mbledhje, kërkesë SPAK-ut dhe Burgjeve për pjesëmarrjen
Bardhi kërkon llogari nga Begaj për dekretimin e Vlora Hysenit: Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël institucional

Bardhi kërkon llogari nga Begaj për dekretimin e Vlora Hysenit: Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël institucional
“Bleona është gjallë”/ Mbesa e zhdukur prej 16 vitesh, flet gjyshi Zenel Mata: Dyshoj gjithmonë te familja e Vlorës! Atë ditë kaloi një makinë me dy gra të mbuluara…

“Bleona është gjallë”/ Mbesa e zhdukur prej 16 vitesh, flet gjyshi Zenel Mata: Dyshoj gjithmonë te familja e Vlorës! Atë ditë kaloi një makinë me dy gra të mbuluara…
Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës

Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës
Rama nga New Yorku në takimin e Këshillit Europian të Korporatave: Paqja, parakusht politik për zhvillimin ekonomik

Rama nga New Yorku në takimin e Këshillit Europian të Korporatave: Paqja, parakusht politik për zhvillimin ekonomik
Plagosja e të riut në Lezhë/ Kamerat e sigurisë zbardhin konfliktin! Autorët u larguan me makinë, babë e bir në kërkim (EMRAT)

Plagosja e të riut në Lezhë/ Kamerat e sigurisë zbardhin konfliktin! Autorët u larguan me makinë, babë e bir në kërkim (EMRAT)
Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme

Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet