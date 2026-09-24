Eric Garcia i bindur: Barcelona do ta ngrejë trofeun e Ligës së Kampionëve

Eric Garcia, mbrojtësi i Barcelonës, ka shprehur bindjen e plotë se ekipi katalanas ka forcën për të triumfuar në Ligën e Kampionëve gjatë këtij edicioni, nën drejtimin e trajnerit Hansi Flick.
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Gjatë qëndrimit me kombëtaren spanjolle për ndeshjet e Ligës së Kombeve, Garcia theksoi se skuadra po kalon një formë të shkëlqyer dhe zotëron potencialin e duhur për të synuar trofeun më prestigjioz të kontinentit.
Ai shtoi se pavarësisht se sezoni sapo ka filluar dhe situatat mund të ndryshojnë me shpejtësi, momenti aktual i ekipit është pozitiv. “Po bëjmë një punë të shkëlqyer dhe po e tregojmë këtë në fushë. Grupi është jashtëzakonisht cilësor dhe duhet të ruajmë këtë ritëm. Liga e Kampionëve do të jetë një sfidë e madhe, por ne kemi një dëshirë të zjarrtë për ta fituar,” deklaroi ai.
Sipas mbrojtësit spanjoll, cilësia dhe ambicia që karakterizojnë skuadrën e vendosin Barcelonën në mesin e pretendenteve kryesore për të shkuar thellë në këtë kompeticion. “Me lojtarët që kemi dhe me urinë që na shtyn, jam i sigurt se do të jemi në garë për trofeun,” u shpreh Garcia.
Ai nuk i harroi edhe momentet zhgënjyese që Barcelona ka përjetuar në sezonet e fundit të kësaj gare. Skuadra u ndal në gjysmëfinale para dy vitesh, ndërkohë që vitin e kaluar rrugëtimi i tyre përfundoi në çerekfinale.
“Kjo skuadër ka ambicie të jashtëzakonshme dhe një uri të madhe për sukses. Që kur kam ardhur këtu, kemi bërë paraqitje të forta, por na ka mbetur një peng në Champions. Dy sezone më parë ishim në gjysmëfinale dhe sezonin e shkuar dolëm në çerekfinale,” kujtoi mbrojtësi.
Në fund, Garcia theksoi se triumfi në Ligën e Kampionëve, i kombinuar me fitimin e kampionatit të La Ligës dhe Kupës së Mbretit, do ta shndërronte këtë ekip në një formacion historik. “Nëse ia dalim të ngremë trofeun e Champions-it, përveç titujve të tjerë, pa dyshim që do të hyjmë në histori,” përfundoi ai.