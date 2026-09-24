Kosova U21 synon fitoren e detyrueshme kundër San Marinos, publikohen formacionet startuese

Në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për Evropianin U21 të vitit 2027, Kombëtarja e Kosovës U21 do të përballet në transfertë me San Marinon.
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Të rinjtë “Dardanë” ende mbajnë gjallë shpresat për kualifikim, ndonëse gjasat janë të kufizuara, dhe do të synojnë të marrin të tria pikët në tre sfidat që u kanë mbetur.
Trajneri Hekuran Kryeziu ka zbuluar tashmë formacionin zyrtar, duke zgjedhur një skemë me orientim të theksuar sulmues.
San Marino U21: Amici; Riggioni, Cicacci, Marinucci, Bugli, Semprini; Chiaruzzi, Casadei, Balde; Sensoli, Grandoni
Kosovë U21: Seji; Sadriu, Shala, Lleshi, Parduzi; Jashari, Fazlija, Ademi, Isufi; Hasani, Berisha.
Takimi është planifikuar të fillojë në orën 20:30./