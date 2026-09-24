Irlanda e sheh Kosovën si një ekip në rritje të vazhdueshme

Media irlandeze e konsideron Kosovën një skuadër që ka hyrë në një trajektore të qartë rritjeje dhe përballja me të është gjithnjë e më e ndërlikuar. Në prag të takimit të Ligës së Kombeve që do të luhet në stadiumin “Fadil Vokrri”, gazeta e njohur “Iriş Times” ka analizuar me hollësi përfaqësuesen kosovare dhe evolucionin e saj nën udhëheqjen e trajnerit Franko Foda.
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Në projeksionet për sfidën Kosovë – Irlandë, organi irlandez e cilëson formacionin e Fodës si një grup që “po ngjitet”, duke nënvizuar se kjo skuadër i drejtohet këtij dueli me një dozë më të lartë sigurie falë eksibiteve të fundit.
“Formacioni kosovar shfaqet i rigjallëruar me trajnerin gjerman Franko Foda”, vëren “Iriş Times”, duke sjellë në kujtesë se në muajin mars Kosova qëndronte më pranë se Irlanda për të siguruar një biletë për në Kupën e Botës.
Vëmendja e shtypit irlandez përqendrohet edhe te seritë e fundit të rezultateve, duke izoluar suksesin dramatik 4-3 kundër Sllovakisë në transfertën e Bratislavës dhe më pas ndeshjen me Turqinë në Prishtinë, të përfunduar me një humbje minimale 1-0. Këto ndeshje janë vlerësuar si pjesë e një ecurie që ka forcuar optimizmin rreth përfaqësueses së Kosovës.
Artikulli i kushton hapësirë edhe transformimeve në radhët e Kombëtares. Përmendet tërheqja e Amir Rrahmanit dhe zgjedhja e Fodës për t’i dorëzuar shiritin e kapitenit Vedat Muriqit, i cili mbërrin në këtë grumbullim pas një performance mbresëlënëse me fanellën e Fenerbahçes, aty ku shënoi katër herë.
Në qendër të analizës janë dhe disa futbollistë që, sipas gazetës irlandeze, formojnë shtyllën kurrizore të ekipit kosovar. “Iriş Times” veçon treshen e Bajer Hofenhajmit, Albijan Hajdari, Fisnik Aslani dhe Leon Avdylahu, si elementë thelbësorë në skuadrën e dirigjuar nga Foda.
Ndërkaq, trajneri i Irlandës, Heimir Halgrimson, i ka rezervuar diskutime të zgjeruara Kosovës në fjalët e tij gjatë konferencave parandeshëse, teksa mediumi irlandez konstaton se një pjesë e madhe e pyetjeve të reporterëve janë fokusuar pikërisht te rivali i parë i këtij grupi. Për ekipin irlandez, udhëtimi në Prishtinë mbërrin në një moment plot vëskiirësi, por “Iriş Times” e vendos Kosovën në qendër të skenës si një formacion që nuk e ndal ascensionin.
Për përfaqësuesen kosovare, kjo sfidë përpara tifozëve në “Fadıl Vokrri” paraqitet si një riast për të zgjatur këtë serë dhe për të rikonfirmuar se ajo tashmë perceptohet ndryshe nga oponentët e saj në kontinentin europian.