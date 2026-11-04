Vedat Muriqi pas golit të fitores ndaj Liverpoolit: Fenerbahce tregoi madhështinë e saj

Vedat Muriqi u shpreh se fitorja ndaj Liverpoolit i tregoi Evropës sa e madhe është Fenerbahce.
Skuadra turke e ktheu rezultatin nga 1-2 në 3-2. Golin vendimtar e shënoi Muriqi, vetëm disa minuta pasi hyri në lojë në vend të Romelu Lukakut.
Të lidhura
None found
Pas përfundimit të ndeshjes, sulmuesi falënderoi tifozët dhe tha se shpreson që ky triumf të shënojë një pikë kthese për Fenerin. Ai u shpreh shumë i lumtur dhe ia kushtoi golin tifozëve, duke përmendur periudhën e vështirë që po kalon skuadra.
Sipas Muriqit, të gjithë e ndien rëndësinë e ndeshjes. Ai tha se Fenerbahce e nisi jashtëzakonisht mirë, goditi shtyllën dhe pësoi një gol të pafat, por arriti të rikthehej e të fitonte. Për të, kjo fitore dëshmon madhështinë e klubit. Muriqi i falënderoi sinqerisht të gjithë dhe përsëriti shpresën që rezultati të jetë pikë kthese.
Muriqi do të luajë me Fenerbahcen edhe në vikend. Më pas, ai do të udhëtojë drejt Kosovës për dy ndeshjet e muajit nëntor, kundër Izraelit dhe Irlandës.