Dy muaj pas procedurës që për pak i mori jetën, pasojat e plota për Christa Pike, 50 vjeçe, e cila i mbijetoi një ekzekutimi të dështuar në Tennessee, mbeten ende të panjohura. Avokatët e saj i janë drejtuar gjykatës për ndërhyrje urgjente që asaj t’i sigurohet një vlerësim i specializuar psikologjik.
Kërkesa u paraqit të hënën në një gjykatë në Nashville. Në të, ekipi ligjor i Pike i kërkon gjykatës të urdhërojë Departamentin e Korrektimeve të Tennessee-s të lejojë dy ekspertë të pavarur të shëndetit mendor ta ekzaminojnë atë, pa qenë të pranishëm përfaqësues të institucionit.
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Sipas dokumentit ligjor, bëhet fjalë për dy psikologë klinikë, njëri i specializuar në trauma komplekse dhe tjetri në torturë e trauma. Avokati i saj thekson se përmasat e plota të dëmtimeve që ajo ka pësuar gjatë ekzekutimit të dështuar “mbeten ende të panjohura”.
Megjithatë, Departamenti i Korrektimeve e kundërshton kërkesën. Në një email të përfshirë në dosjen e gjykatës, një përfaqësues ligjor i institucionit argumenton se vizitat e propozuara “do të përbënin trajtim të vazhdueshëm, gjë që, siç është thënë më parë, është e ndaluar”.
Në të njëjtin komunikim theksohet se Departamenti i Korrektimeve ka përgjegjësinë e administrimit të përgjithshëm të shërbimeve të shëndetit mendor për të burgosurit në kujdesin e tij.
Mbrojtja e Pike ka kërkuar gjithashtu mbajtjen e një seance urgjente gjyqësore për të shqyrtuar çështjen.
Christa Pike u shtrua në spital pasi i mbijetoi dy dozave të pentobarbitalit, lënda që përdoret në ekzekutimet me injeksion vdekjeprurës. Ekzekutimi i saj ishte planifikuar për 30 shtatorin, pas dënimit për vrasjen e Colleen Slemmer në vitin 1995, bashkëmoshatare e cila u rrah dhe u godit me thikë.
Pas procedurës së dështuar, gjendja e saj ishte kritike: u lidh me aparaturë për frymëmarrje artificiale dhe avokatët nuk besonin se do të mbijetonte. Megjithatë, 50-vjeçarja u zgjua dhe më vonë arriti të fliste e të ecte me ndihmën e të tjerëve.
Duke folur për gjendjen e saj muajin e kaluar, Pike përshkroi pasojat e rënda fizike dhe psikologjike që po përjeton.
“Dhimbja nuk është vetëm fizike. Ka dhimbje në mendjen time dhe në shpirtin tim. Po rikuperohem dhe e di se po bëhem më e fortë. Por shërimi nuk është e njëjta gjë si të jesh mirë”, tha Pike.
Pas dështimit të procedurës, guvernatori republikan i Tennessee-s, Bill Lee, urdhëroi hapjen e një hetimi për të zbuluar se çfarë shkoi keq në dhomën e ekzekutimit. Po ashtu, ai pezulloi pa afat një tjetër ekzekutim që pritej të kryhej gjatë këtij viti.
Por muajin e kaluar, Lee deklaroi se nuk ishte i gatshëm të ndërhynte për t’ia zbutur dënimin Christa Pike-s apo për të hequr mundësinë e ekzekutimit të saj.
“Ajo vazhdon të jetë e burgosur sipas ligjeve të shtetit të Tennessee-s”, tha guvernatori, sipas televizionit WSMV, bashkëpunëtor i CNN.
“Unë dyshoj se dënimi i saj do të mbetet i njëjtë si më parë, përveç rastit kur gjykatat vendosin ndryshe”, shtoi ai.
Ndërkohë, beteja ligjore për të drejtën e Pike-s për t’u ekzaminuar nga ekspertë të pavarur pritet të vijojë në gjykatë, ndërsa pasojat afatgjata të ekzekutimit të dështuar në shëndetin e saj fizik dhe mendor mbeten të paqarta.