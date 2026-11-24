Desire Doue është përballur me një dëmtim të rëndë në gju, këputje të ligamentit të kryqëzuar anterior në gjurin e djathtë, dhe tani e pret një rrugë e gjatë rehabilitimi. Megjithatë, rikthimi në fushë mund të jetë vetëm hapi i parë i një procesi shumë më të zgjatur për të rifituar formën e mëparshme.
Sipas fizioterapistit sportiv Florian Forelli, i cili foli për RMC Sport, futbollistëve që pësojnë këtë lloj dëmtimi u duhen mesatarisht dy deri në tre vjet për të arritur sërish nivelin që kishin më parë.
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Ai shpjegoi se lojtarët shpesh pyesin se kur mund të rikthehen në fushë, dhe përgjigjja është zakonisht pas tetë deri në 12 muajsh. Por pyetja më e rëndësishme, sipas tij, është se kur do ta rifitojnë nivelin e mëparshëm, sepse kjo kërkon pothuajse dy deri në tre vjet.
Forelli theksoi gjithashtu se mbështetja psikologjike gjatë rehabilitimit është thelbësore, pasi këputja e ligamentit të kryqëzuar përbën një traumë të madhe jo vetëm fizike, por edhe mendore.
Paris Saint-Germain ka bërë të ditur se Doue do të operohet para përfundimit të muajit nëntor, por klubi nuk ka dhënë ende një datë zyrtare për rikthimin e tij në fushë.
Një fat i ngjashëm ka goditur edhe yllin tjetër të skuadrës, Kvara Kvaratskhelia, i cili gjithashtu ka pësuar këputje të ligamentit kryesor të gjurit dhe si pasojë e ka mbyllur sezonin.
Ndërkohë, gjiganti francez pritet të lëvizë në afatin kalimtar të janarit për të forcuar repartin ofensiv.