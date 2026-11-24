Manchester City dhe Napoli u ndanë në barazim 2-2 në ndeshjen e xhiros së pestë të Ligës së Kampionëve.
Takimi ofroi ritëm të lartë dhe raste nga të dyja anët, por pjesa e parë u mbyll pa gola, megjithëse skuadrat provuan të gjejnë rrugën e rrjetës.
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Napoli kaloi i pari në avantazh në minutën e 55-të, kur Rasmus Hojlund finalizoi pas një asistimi të bukur të Billy Gilmour.
Manchester City reagoi në minutën e 67-të: Ayyou Bouaddi shënoi nga afër pasi Doku i dha një top të volitshëm.
Megjithatë, Napoli e rimori epërsinë në minutën e 76-të me anë të Noa Lang, i cili goditi saktë nga distanca.
Skuadra e Cityt nuk u dorëzua dhe barazoi sërish në minutën e 86-të, kur Rayan Cherki shënoi pas një pasimi fantastik të Ndiaye.
Pas këtij rezultati, Manchester City numëron 10 pikë, ndërsa Napoli ndodhet në vendin e 27-të me 4 pikë.