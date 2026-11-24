Kjo ditë e UEFA Champions League u mbyll me plot gola, emocione dhe spektakël. Real Madridi, Leipzig dhe Como ishin skuadrat që u dalluan me fitoret e tyre.
Në Madrid, Reali nuk kurseu aspak PSV Eindhoven dhe e mposhti 5-1. Leipzig triumfoi ndaj Lens, ndërsa në Itali Comos i mjaftoi vetëm një gol për të mposhtur AEK-un.
Të lidhura
None found
Përballjet më të mëdha të mbrëmjes, Arsenal-Dortmund dhe Manchester City-Napoli, u mbyllën në barazim. Betis fitoi 2-0 ndaj Slovan Bratislavës në fushë të huaj, kurse Porto mposhti 1-0 Feyenoord.
Në takimet e pasdites, vendësit fituan me rezultatin minimal: Bodo/Glimt mposhti LASK në Norvegji, ndërsa Galatasaray mposhti Aston Villën.
REZULTATET
Bodo/Glimt 1-0 LASK
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Arsenal 1-1 Dortmund
Como 1-0 AEK
Feyenoord 0-1 Porto
Manchester City 2-2 Napoli
Leipzig 3-1 Lens
Real Madrid 5-1 PSV
Slovan Bratislava 0-2 Betis