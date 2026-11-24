Borussia Dortmundi ka marrë një pikë nga udhëtimi në fushën e Arsenalit, teksa sfida e Ligës së Kampionëve u mbyll në shifrat 1-1.
Vendasit zhvilluan lojë më të mirë se gjermanët, por në fund u detyruan të kënaqen me një pikë.
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Victor Gyokeres zhbllokoi rezultatin në minutën e 10-të me një realizim të bukur, pasi u shërbye nga Madueke.
Më pas, Arsenali pati mundësi të tjera me Declan Rice dhe Tzolis, por asnjëri nuk arriti të dërgojë topin në rrjetë.
Në pjesën e dytë, Dortmundi u shfaq më aktiv dhe barazoi në minutën e 55-të, kur Maximilian Beier shënoi pas një pasimi të Gadou.
Gjermanët madje e kaluan në avantazh me Jobe Bellingham, por goli i tij u anulua për shkak të pozitës jashtë loje.
Pas këtij rezultati, Arsenali numëron 11 pikë pas pesë xhirove, ndërsa Dortmundi ngjitet në vendin e shtatë me 10 pikë.