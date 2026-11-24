Sabah Kerjota e nisi rrugën në futbollin amator italian, ndërsa sot luan në Skoci me Hearts dhe ka provuar edhe skenën evropiane. Historia e tij tregon sa shumë mund të ndryshojë karriera e një futbollisti kur ai vazhdon të besojë dhe të punojë për synimin e vet.
I lindur në Shkodër, sulmuesi shqiptar u transferua në Itali kur ishte 16 vjeç. Pjesën më të madhe të karrierës e kaloi në Serie D, përpara se të arrinte në Scottish Premiership, të paraqitej në Ligën e Konferencës dhe të merrte së fundmi ftesën e parë nga Kombëtarja e Shqipërisë.
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Në një intervistë për GianlucaDiMarzio.com, 25-vjeçari foli për vitet në Itali, përshtatjen me futbollin skocez, përjetimet në Edinburg dhe dëshirën për të luajtur një ditë në Serie A.
Rruga në Itali, nga ligat amatore te Serie D
Pas mbërritjes në Itali, Kerjota nisi të luante në kategoritë amatore: fillimisht në Eccellenza dhe më pas në Promozione. Një provë e suksesshme te Parma i hapi mundësinë për një hap të rëndësishëm, por pandemia COVID-19 e ndërpreu atë mundësi.
Më tej, ai veshi fanellat e Anconitana, Montefano, Vigor Senigallia dhe Sambenedettese. Në këtë rrugëtim grumbulloi mbi 100 paraqitje në Serie D dhe fitoi një kampionat, ndonëse nuk arriti të luante në nivelet profesioniste të futbollit italian.
Kerjota thotë se mosarritja në futbollin profesionist në Itali i ka mbetur peng, pasi kishte punuar shumë për këtë synim. Ai dëshiron të kthehet një ditë në vendin ku ka të gjithë miqtë e tij dhe ku ëndërron të luajë në Serie A, por thekson se aktualisht është shumë i lumtur te Hearts.
Sulmuesi shpreh mirënjohje për klubet që i dhanë besim, si edhe për agjentin Silvio Pagliari dhe drejtorin sportiv Stefano De Angelis, të cilët, sipas tij, besuan vazhdimisht te potenciali i tij. Ai veçon Vigor Senigallia si një klub që e ndihmoi të bëhej futbollisti që është sot.
Hapi drejt Hearts dhe përshtatja në Skoci
Kerjota iu bashkua Hearts në verën e vitit 2025. Fillimisht iu desh kohë të përshtatej, por më pas u bë një lojtar i rëndësishëm për skuadrën. Në kohën kur dha intervistën, ai kishte zhvilluar 42 ndeshje në të gjitha garat, duke shënuar tri gola dhe duke dhënë shtatë asistime.
Kalimi nga Serie D në Scottish Premiership solli kërkesa të reja. Sipas tij, futbolli skocez është më fizik dhe më intensiv, ndaj teknika nuk mjaftonte: duhej të përmirësonte edhe përgatitjen fizike e vrapimin përmes stërvitjes së shumtë.
Duke kujtuar ardhjen nga Sambenedettese, ai thotë se skuadra ishte aq e fortë në kategorinë e vet, sa të krijonte përshtypjen e Real Madridit në Ligën e Kampionëve. Megjithatë, kjo nuk e bëri më të lehtë përshtatjen me aventurën e re në Skoci.
Tani Kerjota shijon ndeshjet kundër Celtic dhe Rangers, si edhe atmosferën që krijojnë tifozët e Hearts. Ai e përshkruan si ëndërr për një futbollist të zbresë në fushë në Celtic Park apo Ibrox dhe thotë se të njëjtën ndjesi e ka edhe kur luan në shtëpi, në Tynecastle. Për jetën në Edinburg, ai shprehet vetëm pozitivisht.
Sulmuesi kujton gjithashtu sezonin e kaluar, kur Hearts iu afrua fitimit të titullit kampion. Një triumf i tillë do të kishte qenë historik për klubin pas rreth 60 vjetësh. Pavarësisht përfundimit, ai e cilëson atë një sezon shumë të bukur.
Ftesa e parë me Kombëtaren e Shqipërisë
Një tjetër hap i rëndësishëm për Kerjotën ishte thirrja e parë nga Kombëtarja e Shqipërisë, e drejtuar nga trajneri Rolando Maran. Sulmuesi nuk ka debutuar ende me fanellën kuqezi, por thotë se ftesa i solli një emocion të papërshkrueshëm.
Ai synon të japë më të mirën për të shfrytëzuar mundësitë që mund t’i jepen në të ardhmen. Pjesë e veçantë e kësaj përvoje, sipas tij, ishte stërvitja përkrah futbollistëve që vetëm disa muaj më parë i shihte në televizor.
Një mesazh për ata që luajnë në ligat e ulëta
Në mbyllje të intervistës, Kerjota iu drejtua futbollistëve të rinj që luajnë në kategoritë e ulëta dhe synojnë nivele më të larta. Ai e di nga përvoja se rruga mund të jetë e gjatë dhe se mundësitë nuk vijnë gjithmonë në çastin e duhur.
Sipas tij, në futboll nevojiten cilësi dhe fat, ndërsa lëndimet janë gjithashtu një faktor që duhet marrë parasysh. Megjithatë, mesazhi që u përcjell gjithmonë miqve me të cilët luante në Promozione është të mos dorëzohen kurrë.