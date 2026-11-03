Vdekja e De Miguel pas përplasjes me Owono, kur mund të mbajë përgjegjësi penale portieri?

Humbja e jetës së Jesus De Miguel, sulmuesit 30-vjeçar të Tenerifes, ka shkaktuar tronditje në sportin spanjoll dhe atë botëror. Futbollisti vdiq në spital pas përplasjes së rëndë me portierin e Andorrës, Jesus Owono, gjatë takimit mes dy skuadrave.
Krahas dhimbjes për këtë tragjedi, në Spanjë po diskutohet nëse portieri mund të përballet me pasoja ligjore. Deri tani, asnjë vendim gjyqësor nuk ka përcaktuar përgjegjësinë e tij.
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Vlerësimet e pasqyruara në mediat spanjolle ngrenë mundësinë e një çështjeje penale, në rast se autoritetet arrijnë në përfundimin se ndërhyrja e Owono përbënte pakujdesi të rëndë dhe dilte jashtë kufijve të kontaktit fizik të pranueshëm në futboll.
Nëse konstatohet një situatë e tillë, ndaj tij mund të ngrihet akuza e vrasjes nga pakujdesia. Kjo do të varet nga rezultatet e hetimeve dhe nga mënyra se si autoritetet gjyqësore do ta vlerësojnë ngjarjen.
Për të dalluar nëse përplasja ishte një aksident sportiv apo një veprim që mbart përgjegjësi penale, rëndësi vendimtare kanë pamjet filmike të takimit dhe rrethanat në të cilat ndodhi kontakti.
Ngjarja ndodhi në përballjen Tenerife-Andorra, e zhvilluar për javën e 12-të të divizionit të dytë spanjoll. Gjatë minutave shtesë, Owono, portieri i skuadrës mysafire, la zonën e portës për të ndërhyrë ndaj një topi të gjatë.
Teksa përpiqej ta largonte topin, ai goditi me gju De Miguel, duke e lënë sulmuesin menjëherë të rrëzuar në fushë. Futbollisti pësoi arrest kardiak dhe stafi mjekësor ndërhyri pa vonesë për ta rikthyer në jetë.
De Miguel u dërgua me ambulancë në spital, ku gjendja e tij shëndetësore u rëndua. Të martën në mëngjes, ai humbi jetën për shkak të dëmtimeve të rënda neurologjike.