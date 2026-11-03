VIDEO/ Seferi ndjek shembullin e Muçit, gol dhe asist në Turqi si mesazh për Maran

VIDEO/ Seferi ndjek shembullin e Muçit, gol dhe asist në Turqi si mesazh për Maran

Me një gol dhe një asist, Taulant Seferi ishte protagonist në triumfin 6-0 të Kayserispor ndaj Muglaspor, në takimin e javës së 13 të Ligës së Parë turke. Sulmuesi i Kombëtares kontribuoi drejtpërdrejt në dy prej gjashtë golave të skuadrës së tij.

Në minutën e 6-të, Seferi shërbeu për Camara, i cili hapi serinë e golave duke vendosur rezultatin 1-0. Camara ia shpërbleu atë pasim në minutën e 78-të, kur sulmuesi shqiptar realizoi një gol spektakolar.

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Kjo paraqitje nga Turqia vjen si një mesazh për Maran, që pas disa ditësh do të bëjë publike listën për ndeshjet e Kombëtares. Seferi ndjek kështu shembullin e Ernest Muçit, i cili vetëm pak ditë më parë shënoi gjithashtu një gol të jashtëzakonshëm me Trabzonsporin.


Shtuar 3.11.2026 11:56

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