Dy futbollistë të rëndësishëm të Real Madridit mund të mos jenë të gatshëm për sfidën e nesërme të Ligës së Kampionëve kundër PSV Eindhovenit.
Gazetari i “The Athletic”, Mario Cortegana, raporton se Endrick dhe Denzel Dumfries nuk morën pjesë në seancën stërvitore të sotme të skuadrës madrilene, çka ka shtuar pikëpyetjet mbi mundësinë që ata të luajnë.
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Endrick u aktivizua në 20 minutat e fundit të fitores 2-1 ndaj Celta Vigos të shtunën. Dumfries, ndërkohë, e ndoqi të gjithë takimin nga stoli.
Trajneri Jose Mourinho nuk mund të llogarisë as Rodrygon dhe Raul Asencion, të cilët janë jashtë fushave prej një periudhe të gjatë për shkak të lëndimeve.
Reali paraqitet në këtë ndeshje pas nëntë fitoreve radhazi këtë sezon. Mourinho pritet të japë sot, në konferencën për shtyp, më shumë detaje për gjendjen e dy futbollistëve.
Skuadra madrilene synon të marrë pikët e plota, përpara ndeshjes së vështirë kundër Arsenalit në “Emirates”, e cila e pret në takimin e ardhshëm të Ligës së Kampionëve.