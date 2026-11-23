Miley Cyrus dhe Maxx Morando kurorëzuan dashurinë në një ceremoni private në Palm Springs, por vëmendjen në rrjetet sociale e tërhoqi një e ftuar që nuk ndoqi kodin e veshjes.
Dasmorët ishin veshur me të zeza, sipas kërkesës “All Black”, ndërsa në fotografi dallohet një grua me fustan të verdhë. Pamjet nxitën diskutime dhe kureshtje mes fansave, raporton HeadTopic.
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“Duam të dimë kush është vajza që nuk iu përmbajt dress code-it në dasmën e Miley Cyrus”, shkroi një fanse. Një tjetër hamendësoi se ajo mund të ishte e ftuar si shoqëruese e dikujt dhe se partneri i saj kishte harruar t’i tregonte për kodin e veshjes.
Dasma u zhvillua në pronën historike Twin Palms në Palm Springs, një rezidencë e ndërtuar në vitin 1947 që dikur ishte në pronësi të Frank Sinatra-s.
Në ceremoni, Miley eci drejt altarit përpara nënës së saj, Tish Cyrus, babait Billy Ray Cyrus, motrës Noah Cyrus, Elizabeth Hurley dhe të ftuarve të tjerë. Ceremoninë e drejtoi Wayne Coyne, frontmeni i grupit Flaming Lips.
Fotografitë e momentit tregojnë të pranishmit të veshur me të zeza, ndërsa gruaja me fustanin e verdhë dallohet mes tyre. Disa komentues e krahasuan pamjen e saj me një “semafor”.
“Nëse do të shkoja në një dasmë e veshur si semafor, ndërkohë që të gjithë të tjerët janë në të zeza, i dashuri im do të…”, shkroi një ndjekëse, pa e përfunduar komentin.
Edhe zgjedhja e çiftit për të kërkuar veshje të zeza u vu në diskutim. “Vetëm Miley do t’u kërkonte njerëzve të visheshin me të zeza në dasmë. A nuk është kjo si një funeral?”, shkroi një komentues.
Një grua që u prezantua si motra e të ftuarës me fustan të verdhë reagoi në rrjetet sociale, duke thënë se motra e saj nuk e dinte që në dasmë kishte kod veshjeje. Sipas saj, kunati i saj është “mik” i Miley-t.
Disa përdorues të rrjeteve sociale sugjeruan se personi në fjalë mund të ishte producenti muzikor Shawn Everett, por ky pretendim nuk është konfirmuar.
“Motra ime duhej ta kishte kontrolluar edhe një herë ftesën. Sidoqoftë, Miley është shumë e ëmbël dhe nuk u mërzit aspak, ndryshe nga interneti”, shtoi gruaja.
Ceremonia ishte e vogël dhe intime, në përputhje me dëshirën e çiftit për një festë personale dhe kuptimplotë, e jo për një spektakël të madh hollivudian.