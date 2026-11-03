Tre ekzekutimet gjatë verës në Shkodër/ Policia drejt zbardhjes: Babë e bir u qëlluan sepse kishin dijeni për eliminimin e Aleksandër Koçekut

Tre ekzekutimet gjatë verës në Shkodër/ Policia drejt zbardhjes: Babë e bir u qëlluan sepse kishin dijeni për eliminimin e Aleksandër Koçekut

Policia vendore e Shkodrës, është shumë afër zbardhjes se dy vrasjeve të ndodhur në Dukagjin në verën e këtij viti. Pak ditë më parë, vetë drejtori i policisë vendore të Shkodrës Dashamir Spaho, e pohoi një gjë të tillë.

Më 11 korrik u qëllua me armë zjarri brenda fouristradës së tij Aleksandër Koçeku duke mbetur i ekzekutuar në vend, një vrasje kjo që sipas kushëririt erdhi për motive gjakmarrje.

Të lidhura

None found

Pa u bërë ende dy muaj, një tjetër vrasje ndodhi jo më shumë se 10 km më tutje, teksa u qëllua me breshëri plumbash ndaj shtetasve Lekë Gjoni 57-vjeç dhe babait të tij të moshuar Prelë Gjoni ndërsa mbeti i plagosur një person tjetër që arriti të shpëtonte.

Të dy këto ngjarje të rënda për nga mënyrat e ekzekutimit dhe veprimeve të autorëve janë thuajse identike duke ngritur dyshime se mund të lidhen me njëra-tjetrën

Policia e Shkodrës sipas burimeve ka konfirmuar se dy vrasjet lidhen me njëra-tjetrën.

Po ashtu, grupi hetimor mësohet se ka rënë në gjurmët e autorëve të dyshuar ndërsa porositësit e këtyre dy vrasjeve ka gjasa që të mos jenë në Shqipëri. Pra ka dyshime të forta se kemi të bëjmë me vrasje me pagesë në secilin rast.

Pas vrasjes së Aleksandër Koçekut, policia ka dyshime të forta se shtetasi Lekë Gjoni që u vra ende pa u bërë dy muaj bashkë me babain e tij, mund të jetë përfshirë në ngjarjen e Koçekut, edhe pse jo drejtpërdrejtë.

Ka dyshime se Lekë Gjoni, mund të ketë patur dijeni për vrasjen e Aleksandër Koçekut gjë të cilën mund ta ketë shprehur dhe kjo më pas ka sjellë ekzekutimin e tij.

Policia e Shkodrës, ka siguruar disa prova që çojnë drejt ekzekutorëve tek të dyja vrasjet. Po ashtu grupi hetimor është duke pritur zbardhjen e plotë të bisedave në celularin e viktimës Lekë Gjoni, për të zbuluar më shumë rreth dy krimeve të rënda.

Ende autorët e dyshuar nuk janë shpallur në kërkim ndërsa brenda pak kohësh pritet që policia e Shkodrës të finalizojë operacionin për zbardhjen e këtyre dy vrasjeve.


Shtuar 3.11.2026 11:54

Tags: , ,
Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë

Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë
Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen

Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen
Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat

Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat
Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë

Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë
Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë

Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë
Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme

Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme
Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria

Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria
Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit

Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit