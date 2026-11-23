Lumbardh Dellova nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen e ardhshme të Amedsporit në kampionat, ndërsa aktivizimi i Ermal Krasniqit mbetet i pasigurt, raportuan të hënën mediat turke.
Krasniqi e nisi nga minuta e parë sfidën e fundit, në të cilën Amedspori u mposht në shtëpi nga Rizespori, por u zëvendësua pas pjesës së parë për shkak të një lëndimi.
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Gjendja fizike e sulmuesit të krahut do të vëzhgohet nga ekipi mjekësor i klubit, ndërsa Dellova, i cili nuk luajti as ndaj Rizesporit, ende nuk është rikuperuar nga lëndimi.
Kështu, Krasniqi mund të mungojë në përballjen e së shtunës me Gaziantepin, ku mungesa e Dellovës është konfirmuar.
Edhe pse pësoi humbjen e tretë këtë sezon, Amedspori, i drejtuar nga trajneri Besnik Hasi, renditet i katërti në tabelë me 23 pikë.