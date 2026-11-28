Për një kohë të gjatë, telefonat premium janë gjykuar kryesisht nga cilësia e kamerave, fuqia e procesorit dhe komoditeti që ofrojnë gjatë mbajtjes në xhep. iPhone Duo i Apple e zhvendos vëmendjen te një tjetër veçori: mundësia për të përdorur dy madhësi ekrani në të njëjtën pajisje.
Kur qëndron i mbyllur, ai sillet si një telefon i vogël dhe praktik. Hapja e tij krijon një sipërfaqe më të madhe, ku mund të përdoren dy aplikacione paralelisht, të shihen video ose të lexohet më rehat.
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Pas rreth një muaji me pajisjen, autorja e recensionit thotë se ky fleksibilitet ka ndikuar në rutinën e saj të përditshme. Ajo është rikthyer te përdorimi i Touch ID dhe, në pjesën më të madhe të rasteve, nuk ka ndier mungesën e kamerës së iPhone 17 Pro Max. Telefotoja i nevojitet vetëm herë pas here, ndërsa Face ID vazhdon t’i mungojë, pavarësisht se përditësimi i fundit ka sjellë një mënyrë për zhbllokimin me fytyrë.
Dy aplikacione në të njëjtën kohë
Mundësia për të mbajtur dy aplikacione hapur njëkohësisht doli më e dobishme nga sa priste autorja. Edhe pse ekrani i shpalosur nuk është aq i madh sa ai i një iPad-i, ndarja e hapësirës bëhet shpejt. Aplikacioni tërhiqet në njërën anë të ekranit dhe vendoset në zonën e krijuar për të.
Kjo lejon, për shembull, leximin e një lajmi ndërkohë që ndiqen komentet në X, ose mbajtjen e emailit apo Slack-ut hapur krahas një aplikacioni tjetër pune. Në një rast, autorja ndoqi në Netflix episodin e ribashkimit të Love Is Blind dhe në pjesën tjetër të ekranit lexoi reagimet për pjesëmarrësit në X dhe Reddit. Një veprim që më parë kërkonte përdorimin e televizorit dhe telefonit tashmë mund të kryhet vetëm me Duo.
Ekran kompakt gjatë lëvizjes, hapësirë më e madhe kur nevojitet
I palosur, Duo i ngjan autores një iPhone mini, edhe pse pesha e tij është më e madhe. Telefoni mund të përdoret me një dorë, të shkruhet me gishtin e madh dhe të arrihen pa vështirësi skajet e ekranit. Për një përgjigje të shpejtë ose për të kontrolluar një udhëzim rruge, ekrani i jashtëm është i mjaftueshëm.
Në rastin e shfletimit të gjatë në rrjetet sociale, ekrani i vogël është më pak joshës. Kjo e ka bërë autoren ta hapë pajisjen më rrallë thjesht për të kaluar kohën. Ndërsa për video, blerje online ose plotësim formularësh, ajo e shpalos telefonin pothuajse pa e menduar.
Kjo mënyrë e ndarjes së përdorimeve ka ndikuar edhe te organizimi i ekranit kryesor. Kur Duo është i mbyllur, aty shfaqen kryesisht ora, moti dhe niveli i baterisë. Aplikacionet që përdoren më shpesh janë vendosur në shiritin e poshtëm.
Aplikacionet po përshtaten me formatin
Në mesin e nëntorit, Apple bëri të ditur se mbi 200 mijë aplikacione ishin përshtatur për Duo. Gjatë testimit, pjesa më e madhe e aplikacioneve të përdorura çdo ditë nga autorja e shfrytëzonin më mirë ekranin e hapur. Gmail dhe Google Drive mbeteshin ndër përjashtimet, pasi në to vazhdonte të shfaqej shiriti i zi anësor.
Spotify paraqitet më i pastër në ekranin e madh, ndërsa kalendarët, aplikacionet e shënimeve dhe ato për lista kanë më shumë hapësirë për të organizuar informacionin. Netflix e përshtat luajtjen edhe kur pajisja mbahet gjysmë e hapur si laptop ose vendoset në formë tende.
Sofa, aplikacioni që shërben për organizimin e librave, filmave dhe lojërave të vendosura në listë, kalon nga një paraqitje kompakte në një format me dy kolona kur Duo hapet. TikTok dhe Instagram punojnë në të dyja madhësitë e ekranit. Në rastin e TikTok-ut, videoja tani zgjerohet në të gjithë ekranin e jashtëm.
Disa zhvillues kanë përdorur edhe vetë mekanizmin e palosjes si pjesë të përvojës. Një aplikacion shënimesh shndërrohet në një fletore ku mund të shkruhet me Apple Pencil. Një tjetër aplikacion muzikor imiton një Walkman, ndërsa një lojë kërkon mbylljen e telefonit për të pjekur një sanduiç me djathë.
Më shumë hapësirë për lexim
Një rezultat i papritur i testimit ishte se autorja filloi ta përdorte më rrallë Kindle-in. Ekrani i brendshëm mat i Duo-s reflekton më pak dritë sesa një ekran i zakonshëm me shkëlqim. Megjithëse nuk bazohet në teknologjinë e bojës elektronike, kur mbahet vertikalisht pajisja të kujton një lexues të vogël librash.
Aktivizimi i modalitetit Do Not Disturb e ndihmon përdoruesen të lexojë pa u ndërprerë nga mesazhet dhe njoftimet. Telefoni mund të vendoset edhe horizontalisht, me dy pjesët e ekranit të anuara lehtë nga brenda, në një formë që ngjan me faqet e një libri.
Aplikacione si Book2Life dhe Actually Read mund të shfaqin kopertinën në ekranin e jashtëm, ndërsa teksti lexohet në ekranin e brendshëm. Për lexim jashtë shtëpisë, kjo mund të nënkuptojë një pajisje më pak në çantë.
Më praktik për t’u mbajtur dhe më shumë mundësi personalizimi
Me iPhone 17 Pro Max, autorja përdorte një mbajtëse PopSocket, sepse përmasat dhe pesha e telefonit e bënin të vështirë mbajtjen për periudha të gjata. Duo ka peshë të ngjashme, por forma e tij më e ngjeshur kur paloset e bën më të përshtatshëm për përdorim me një dorë.
Kur është i hapur, telefoni përdoret më natyrshëm me të dyja duart. Për të parë video, mund të vendoset mbi tavolinë si një tendë ose të mbahet gjysmë i hapur, në ngjashmëri me një laptop të vogël.
Edhe aksesorët ofrojnë më shumë zgjedhje falë palosjes. Disa këllëfë mbulojnë menteshën, ndërsa të tjerë e lënë atë të dukshme. Ekzistojnë gjithashtu modele me mbrojtëse të integruar për ekranin e jashtëm, korniza në ngjyra të ndryshme dhe pika ku mund të vendosen rripa ose varëse.
Para kalimit te Duo, autorja mendonte më shumë për kamerën dhe funksionet e tjera që do të humbiste duke lënë pas Pro Max. Pas një muaji përdorimi, ajo e sheh ndryshe zgjedhjen: pyet veten se cilat zakone do t’i mungonin nëse do të rikthehej te një iPhone tradicional.
Mundësia për të zgjedhur mes ekranit të vogël dhe atij të madh e detyron të ndalet për pak dhe të mendojë arsyen pse po e hap telefonin. Sipas saj, kjo ka qenë mënyra më e thjeshtë për të reduktuar shfletimin e pavetëdijshëm në rrjetet sociale.