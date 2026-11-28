Abdellah Ouazane, 17-vjeçari që po spikat te Ajaxi, mund të largohet nga klubi holandez gjatë verës së ardhshme. Paraqitjet e tij kanë tërhequr interesin e disa prej skuadrave më të mëdha të Evropës, mes të cilave edhe Barcelona, e cila e ka ndjekur zhvillimin e lojtarit për dy vjet.
Sipas gazetës spanjolle Sport, sezoni i jashtëzakonshëm me Ajaxin e ka vendosur Ouazanen në radarët e klubeve elitare. Ai ka fituar një vend në ekipin e parë, ndërsa ka debutuar edhe me përfaqësuesen e Marokut.
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Rritja e tij nuk ka ardhur papritur. Prej kohësh Ouazane konsiderohet një prej talenteve më premtues të futbollit maroken dhe është produkti më i fundit i akademisë së Ajaxit, një strukturë që ndër vite ka nxjerrë shumë lojtarë të njohur.
Klubi holandez vlerësohet për sistemin e tij të zhvillimit të futbollistëve, ndërsa në vitet e fundit nga aty kanë kaluar emra si Frenkie de Jong, Antony dhe Matthijs de Ligt.
Gjatë këtij sezoni, Ouazane ka regjistruar 23 paraqitje, tetë prej tyre si titullar. Ai ka shënuar tre gola dhe ka dhënë gjashtë asistime, duke konfirmuar cilësitë teknike dhe duke tërhequr vëmendjen e skautëve.
Paraqitjet e tij janë vënë re edhe nga stafi i kombëtares së Marokut. Deri tani, futbollisti ka luajtur tri ndeshje me përfaqësuesen dhe ka realizuar një gol, pas asistimit të Brahim Diaz të Real Madridit.
Roli i tij kryesor është në krahun e majtë, ku vepron si sulmues anësor i përmbysur dhe tenton të hyjë në qendër për të përdorur këmbën e tij më të fortë. Megjithatë, teknika me topin i mundëson të luajë edhe si organizator, ndërsa në krahun e djathtë mund të aktivizohet me këmbën e tij natyrale.
Çështjet kontraktuale të Ouazanes menaxhohen nga Forza Sports Group. Megjithatë, babai i tij, i cili është edhe përfaqësuesi ligjor i lojtarit, ka vendosur të flasë publikisht për zërat që lidhen me të ardhmen e djalit.
Disa ditë më parë, ai mohoi raportet për një kalim të mundshëm te Liverpooli. Në një deklaratë për Africa Foot, ai tha: “Thashethemet rreth Liverpoolit nuk janë të vërteta”.
Babai i lojtarit konfirmoi gjithashtu se Ajaxi i ka bërë tashmë një ofertë për rinovimin e kontratës. Megjithatë, pengesa kryesore lidhet me aspektin financiar, pasi propozimi i klubit holandez nuk përputhet me kërkesat e lojtarit.
Oferta ka qëndruar në tryezë për më shumë se një muaj, por Ouazane dhe babai i tij kanë zgjedhur t’i ndalojnë përkohësisht negociatat. Ata duan të fokusohen fillimisht te mbyllja e sezonit dhe më pas të vendosin për hapin e ardhshëm.
Situata pritet ta bëjë të ardhmen e marokenit një prej çështjeve kryesore të merkatos së verës së ardhshme, pasi disa klube evropiane synojnë të sigurojnë shërbimet e tij.