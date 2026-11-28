Më shumë se 10% e njerëzve në botë mund të përballen me përdorim problematik të internetit, ndërsa ekspertët kërkojnë që platformat dixhitale të projektohen me më shumë masa sigurie.
Telefoni merret për t’iu përgjigjur një mesazhi, por pas një ore përdoruesi mund të jetë ende duke parë video që nuk kishte plan t’i hapte.
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Një situatë e tillë shpesh shpjegohet si mungesë vullneti. Megjithatë, një raport i përgatitur nga ekspertë ndërkombëtarë e vendos këtë çështje në kuadrin e një problemi global të shëndetit publik.
Autorët vlerësojnë se përdorimi problematik i internetit mund të prekë mbi 10% të popullsisë së botës.
Sipas tyre, një pjesë e përgjegjësisë lidhet me mënyrën se si kompanitë teknologjike ndërtojnë aplikacionet dhe faqet e internetit.
Një proces kërkimor i nisur në vitin 2023
Raporti është hartuar nga Komisioni i revistës The Lancet Psychiatry për veprimin global kundër përdorimit problematik të internetit.
Puna e këtij grupi nisi në shkurt të vitit 2023 dhe përfshiu psikiatër, psikologë dhe studiues të shëndetit publik nga vende të ndryshme.
Në përgatitjen e raportit morën pjesë që në fillim edhe persona që kishin përjetuar vështirësi në menaxhimin e përdorimit të internetit. Ata dhanë këshilla gjatë gjithë procesit.
Komisioni nuk zhvilloi eksperimente të reja. Ai analizoi kërkimet e kryera më parë dhe i përktheu përfundimet e tyre në rekomandime për qeveritë.
Kur përdorimi kalon në sjellje problematike
Organizata Botërore e Shëndetësisë e njeh çrregullimin e lojërave elektronike dhe çrregullimin e lojërave të fatit si çrregullime mjekësore, të përfshira në klasifikimin ICD-11.
Ndërkohë, përdorimi kompulsiv i rrjeteve sociale dhe blerjet problematike në internet ende nuk kanë marrë një status të tillë.
Një tjetër dukuri është kiberhipokondria, e cila shfaqet kur një person kërkon vazhdimisht në internet informacione për simptomat e veta dhe shqetësohet gjithnjë e më shumë pas çdo kërkimi.
Kalimi i shumë orëve në internet nuk do të thotë automatikisht se një person ka çrregullim. Studiuesit flasin për një shkallë që nis me përdorimin produktiv dhe të dobishëm dhe arrin deri te sjelljet që dëmtojnë seriozisht jetën e përditshme.
Përfitimet e internetit nuk vihen në dyshim
Zsolt Demetrovics, profesor i psikologjisë në Universitetin ELTE Eötvös Loránd në Budapest dhe në Universitetin Flinders në Australi, ishte pjesë e drejtimit të komisionit.
Ai ishte një nga katër anëtarët e grupit drejtues, ndërsa komisioni drejtohej nga Naomi Fineberg e Universitetit të Hertfordshire.
“Teknologjitë dixhitale tashmë janë të ndërthurura me pothuajse çdo aspekt të jetës moderne dhe sjellin përfitime të jashtëzakonshme”, u shpreh Demetrovics.
Synimi i komisionit nuk është t’i shkëpusë njerëzit nga interneti, por të parandalojë që përdorimi i zakonshëm të kthehet në një burim dëmi.
Përmasat e fenomenit
Rreth 6 miliardë njerëz përdorin sot internetin, shifër që përfaqëson afërsisht tre të katërtat e popullsisë së botës.
Personat nga 16 deri në 24 vjeç qëndrojnë mesatarisht 3,5 orë në ditë në platformat e rrjeteve sociale.
Meta-analizat që kanë përfshirë edhe kërkime të zhvilluara gjatë pandemisë kanë raportuar shpesh nivele mbi 10% të përdorimit problematik.
Para pandemisë së COVID-19, kjo përhapje vlerësohej në rreth 7%.
Rezultatet ndryshojnë sipas mënyrës së matjes
Shifrat nuk janë të njëjta në të gjitha studimet, pasi varen nga përkufizimi dhe kriteret e përdorura për të matur përdorimin problematik të internetit.
Një studim i kryer gjatë pandemisë e vendosi përhapjen në 25%, ndërsa përdorimi i kritereve më të rrepta e uli vlerësimin në 7,9%.
Studiuesit nuk kanë ende të dhëna të mjaftueshme për të përcaktuar nëse problemi është zgjeruar në të gjithë botën. Edhe vlerësimet më të ulëta, megjithatë, nënkuptojnë miliona persona të prekur.
Sipas studimeve, çrregullimi i lojërave elektronike prek nga 2% deri në 12% të njerëzve. Vështirësi në përdorimin e rrjeteve sociale ka rreth 5% e popullsisë, ndërsa 16% përballen me blerje kompulsive në internet.
Grupet më të ekspozuara
Problemet me lojërat e fatit, lojërat elektronike dhe pornografinë hasen më shpesh te meshkujt.
Te femrat raportohen më shpesh vështirësi që lidhen me rrjetet sociale, blerjet online dhe kiberhipokondrinë.
Përhapje më e lartë është vërejtur edhe në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, krahasuar me shtetet më të pasura.
Të rinjtë konsiderohen ndër grupet më të cenueshme. Ndryshimet që ndodhin në tru gjatë adoleshencës mund të dobësojnë kontrollin e impulseve dhe kjo mund të jetë një nga shpjegimet.
Platformat ndërtohen për të zgjatur angazhimin
Pas përfundimit të një videoje, një tjetër nis automatikisht dhe përdoruesi përballet vazhdimisht me përmbajtje të reja.
Lëvizja pa fund në ekran, luajtja automatike dhe rekomandimet e përshtatura sipas përdoruesit mund ta vështirësojnë ndërprerjen e përdorimit.
Komisioni veçoi edhe shpërblimet e paparashikueshme, elementët që imitojnë lojërat e fatit, dritaret që shfaqen papritur dhe mjetet që nxisin krahasimin me të tjerët.
Andrea Czakó, studiuese e lartë e psikologjisë në Universitetin Flinders, ishte ndër autoret e raportit.
“Shumë produkte dixhitale projektohen qëllimisht për të tërhequr dhe mbajtur vëmendjen tonë”, tha Czakó.
Inteligjenca artificiale shton shqetësimet
Ekspertët ngritën shqetësime edhe për aftësinë gjithnjë e më të madhe të inteligjencës artificiale për të forcuar këto modele projektimi dhe algoritme.
Ndikimi i chatbot-ëve të inteligjencës artificiale te të rinjtë u cilësua si një fushë që deri tani është studiuar shumë pak.
Një numër relativisht i vogël korporatash shumëkombëshe zotërojnë shumicën e platformave të lojërave të fatit, lojërave elektronike dhe rrjeteve sociale.
Sipas komisionit, kjo përqendrim i pronësisë te kompanitë që kontrollojnë platformat kryesore është njëkohësisht problem dhe mundësi.
Korporatat e fuqishme teknologjike zakonisht kundërshtojnë rregullimin ligjor, por kontrolli i tregut mund të krijojë pika për zbatimin e standardeve ndërkombëtare.
Një argument i ngjashëm për mënyrën e projektimit të platformave dhe ndikimin e tyre te të rinjtë u paraqit edhe në një seri studimesh të fundit të publikuara nga The Lancet për median dixhitale.
Vështirësia për të përcaktuar shkakun
Përdorimi problematik i internetit shpesh shoqërohet me ADHD-në, ankthin, depresionin, çrregullimet e gjumit dhe problemet e të ngrënit.
Megjithatë, mbetet e paqartë se cili prej këtyre problemeve shfaqet i pari. Shumë studime kanë vëzhguar pjesëmarrësit vetëm në një moment të caktuar, ndaj nuk mund të përcaktojnë lehtësisht rendin e shfaqjes.
Në rastin e çrregullimit të lojërave të fatit, u gjet se çrregullime të tjera mendore kishin paraprirë problemin e lojërave të fatit në rreth 75% të rasteve.
Për format e tjera të përdorimit problematik të internetit, provat mbi drejtimin e kësaj marrëdhënieje janë më të kufizuara.
Disa kërkime afatgjata kanë lidhur aktivitetin social online te të rinjtë me shfaqjen e mëvonshme të simptomave të ADHD-së, por nuk kanë gjetur të njëjtën lidhje në drejtimin e kundërt.
Roli i gjumit në këtë cikël
Cilësia e dobët e gjumit mund të ndihmojë në shpjegimin e lidhjes mes përdorimit problematik të rrjeteve sociale, depresionit dhe ankthit.
Studime të tjera kanë treguar se përdorimi i ekraneve në shtrat lidhet me rrezik më të lartë për pagjumësi te të rinjtë.
Komisioni theksoi se këto probleme mund të përforcojnë njëra-tjetrën. Një gjendje e rënduar emocionale mund ta shtyjë dikë të qëndrojë më gjatë online, ndërsa përdorimi i tepruar mund ta përkeqësojë gjendjen.
Një barrë ekonomike që shpesh mbetet e padukshme
Komisioni konstatoi se ka pak vlerësime për koston ekonomike dhe barrën shoqërore të përdorimit problematik të internetit.
Për ta ilustruar këtë, ekspertët ndërtuan një model për Mbretërinë e Bashkuar duke përdorur metodën e kostos së sëmundjes, e cila bazohet në përhapjen e fenomenit.
Modeli u mbështet në një përhapje bazë prej rreth 5% dhe në rreth 3,3 milionë persona të prekur.
Kostoja vjetore ekonomike e përdorimit problematik të internetit në Mbretërinë e Bashkuar u vlerësua në mënyrë konservatore nga 10 deri në 12 miliardë paund.
Kjo shifër përbën rreth 0,4% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të Mbretërisë së Bashkuar.
Pasojat për produktivitetin dhe cilësinë e jetës
Rreth gjysma e kostos së përgjithshme lidhej me humbje që nuk shfaqen menjëherë, përfshirë uljen e produktivitetit dhe dëmtimin e cilësisë së jetës.
Si rezultat, pjesa kryesore e barrës nuk përfshihet në shpenzimet tradicionale të sistemit shëndetësor.
Autorët pranuan se saktësia e shifrave të modelit mund të diskutohet.
Një studim i mëparshëm e kishte përllogaritur në rreth 3,5 miliardë dollarë në vit koston e çrregullimit të lojërave elektronike për Korenë e Jugut.
Shërbimet e trajtimit nuk janë lehtësisht të arritshme
Komisioni anketoi shoqatat e trajtimit të varësive në 38 vende të Evropës, Azisë, Oqeanisë, Amerikës dhe Afrikës.
Në 31 prej këtyre vendeve ofroheshin trajtime, mes tyre edhe terapia konjitive e sjelljes, e cila synon të ndihmojë njerëzit të njohin dhe të ndryshojnë modelet e dëmshme të mendimit dhe sjelljes.
Por 30 nga 38 shoqatat e pyetura e konsideruan mungesën e certifikimit profesional një mangësi të rëndësishme.
Deri tani, provat më të forta për efektivitetin i takojnë terapisë konjitive të sjelljes, veçanërisht kur ajo zhvillohet në grup.
Megjithatë, numri i provave klinike për trajtimin e përdorimit problematik të internetit është i vogël dhe cilësia e tyre shpesh nuk është e lartë.
Nevoja për platforma më të sigurta
Kuadret rregullatore janë përdorur me sukses edhe në fusha të tjera të shëndetit dhe sigurisë publike, si alkooli dhe lojërat e fatit.
Duke u nisur nga kjo përvojë, komisioni propozoi masa të shumta për të frenuar përdorimin problematik të internetit.
Një parim kryesor i raportit është siguria që në fazën e projektimit të produkteve dhe platformave dixhitale.
Ekspertët rekomanduan kufizime moshe, detyrimin e kompanive për të deklaruar rreziqet dhe dëmet e mundshme të produkteve, si dhe zbatimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë.
Mbrojtja e fëmijëve në hapësirën online
Australia u bë vendi i parë që miratoi një ligj për kufizimin e aksesit të fëmijëve nën 16 vjeç në rrjetet sociale. Platformat duhet të marrin masa të arsyeshme për të penguar krijimin e llogarive nga personat nën këtë moshë.
Në Mbretërinë e Bashkuar, Kodi i Projektimit të Përshtatshëm për Moshën këshillon kufizimin e veçorive si luajtja automatike dhe lëvizja e pafundme në ekran për fëmijët.
Në SHBA, Kirurgu i Përgjithshëm ka kërkuar që platformat e rrjeteve sociale të pajisen me etiketa paralajmëruese. Një studim i veçantë ka shqyrtuar edhe reagimin e adoleshentëve ndaj këtyre paralajmërimeve.
Sa efektive janë masat kufizuese?
Tajlanda, Vietnami, Koreja e Jugut dhe Kina kanë vendosur kufizime për kohën që mund të kalohet në lojërat online.
Efektiviteti i këtyre politikave mbetet i debatueshëm dhe studimet e fundit kanë ngritur pikëpyetje për rezultatet e tyre.
Në Belgjikë, kutitë e shpërblimeve me çmime të rastësishme në videolojëra janë klasifikuar si lojëra fati. Megjithatë, zbatimi i ndalimit që pasoi është përballur me vështirësi.
Të dhënat e fundit nga Mbretëria e Bashkuar tregojnë se kufizimet për përdorimin e telefonave inteligjentë në shkolla mund të ulin përdorimin e tyre gjatë mësimit.
Megjithatë, këto masa nuk sollën ndryshim të rëndësishëm në përdorimin e përgjithshëm të telefonave ose në mirëqenien mendore të të rinjve.
Parandalimi krahas kufizimit
Disa nisma po synojnë të parandalojnë dëmet, në vend që të mbështeten vetëm te ndalimet.
Projekti evropian BootStRaP përfshin të rinj të rekrutuar përmes shkollave dhe u ofron atyre mbështetje fleksibël nëpërmjet një aplikacioni.
“Sfida qëndron në gjetjen e mënyrave për të reduktuar dëmet, duke ruajtur njëkohësisht përfitimet e shumta që sjell të qenit i lidhur me internetin”, tha Demetrovics.
A mund të ndihmojë projektimi më i sigurt?
Komisioni pranoi se vlerësimet për përhapjen e përdorimit problematik ndryshojnë ndjeshëm sipas përkufizimeve, mjeteve të vlerësimit, pragjeve dhe rajoneve të përfshira.
Në disa studime, edhe ato me cilësi të lartë, është përdorur koha para ekranit si tregues zëvendësues. Por koha e kaluar para ekranit nuk është e njëjtë me përdorimin problematik të internetit.
Efektiviteti i shumë politikave rregullatore të renditura në raport nuk është vlerësuar ende plotësisht.
Megjithatë, komisioni e konsideroi bazën aktuale të provave të mjaftueshme për veprime të menjëhershme në nivel kombëtar dhe përmes bashkëpunimit ndërkombëtar.
Ekspertët kërkuan studime të gjera dhe afatgjata, të mbështetura në metoda të standardizuara, për të kuptuar më mirë zhvillimin dhe pasojat e fenomenit.
Kërkimet e ardhshme mund të përcaktojnë nëse kufizimi i veçorive që rrisin angazhimin, përfshirë luajtjen automatike dhe lëvizjen e pafundme në ekran, mund të ulë përdorimin problematik të internetit.