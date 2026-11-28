Pas një pritjeje 13-vjeçare, dalja e Grand Theft Auto VI shkaktoi një valë entuziazmi që rrallëherë shihet në industrinë e videolojërave. Sipas TechCrunch, titulli i Rockstar Games shënoi vlerësimin më të lartë të regjistruar në Metacritic dhe solli 3,79 miliardë dollarë vetëm gjatë ditës së publikimit.
Po në atë javë, Anthropic, kompania pas asistentit të inteligjencës artificiale Claude, u listua në bursë përmes një oferte publike fillestare me vlerë 81,3 miliardë dollarë, raportoi TechCrunch.
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Ngjarjet nxorën në pah një dilemë që po merr gjithnjë e më shumë rëndësi në fushën e argëtimit: deri në ç’pikë mund të shpejtohet procesi krijues pa u zbehur veçantia e rezultatit?
Koha e gjatë e zhvillimit e rriti edhe më tej pritshmërinë për GTA VI. Disa prej lojtarëve e kishin pritur që nga fëmijëria, kur ishte publikuar titulli paraardhës. Të tjerë ndryshuan planifikimin e tyre për t’u rikthyer në Vice City. Dima Beseda, bashkëthemelues i kompanisë Spiry, i tha TechCrunch se kishte riorganizuar angazhimet e tij për t’i lënë të lira fundjavat.
Ben Feder, ish-drejtues i Take-Two Interactive, kompanisë mëmë të Rockstar, e sheh këtë projekt edhe si një pikë kthese. Sipas tij, GTA VI mund të jetë ndër lojërat e fundit të kësaj madhësie të prodhuara përmes së njëjtës qasje. Në zhvillimin e saj nuk u përdor inteligjenca artificiale gjeneruese, ndërsa në projekt punuan rreth 5 mijë persona për më shumë se një dekadë.
Puna e gjatë u reflektua në një botë të hapur, ku disa pamje mund të duken si regjistrime të vërteta. Ekipi ndërtoi rreth 30 mijë personazhe që nuk drejtohen nga lojtari dhe që dallojnë nga njëri-tjetri për pamjen dhe karakteristikat. Këto detaje bëhen veçanërisht të dukshme kur lojtari largohet nga rrjedha e një misioni dhe thjesht vëzhgon jetën që zhvillohet rreth tij.
Ndërkohë, inteligjenca artificiale gjeneruese premton të reduktojë detyrat e përsëritura dhe të shkurtojë kohën e nevojshme për të testuar një ide. Në videolojëra, Project Genie i Google-it u jep përdoruesve mundësinë të ndërtojnë e të eksplorojnë mjedise tridimensionale përmes udhëzimeve me tekst. Kur u prezantua, aksionet e disa kompanive të sektorit ranë, pasi investitorët nisën të vlerësonin ndikimin e këtyre mjeteve mbi studiot e lojërave.
Strauss Zelnick, drejtuesi i Take-Two, nuk pranoi idenë se një sukses i madh mund të krijohet thjesht me shtypjen e një butoni. Edhe pasi loja është përfunduar, sipas tij, mbetet sfida e promovimit dhe e shpërndarjes së saj te miliona njerëz. Mark Zuckerberg ka folur për një të ardhme ku inteligjenca artificiale do të krijojë përmbajtje të përshtatur për shijet individuale, ndërsa Elon Musk e ka zgjeruar këtë vizion edhe te videolojërat, duke thënë se sistemi mund të kuptojë vetë se çfarë lloj loje do t’i pëlqente një përdoruesi.
Për Federin, krijimtaria nuk lidhet vetëm me atë që ndërtohet, por edhe me atë që vendoset të hiqet. Një ekip mund të provojë disa drejtime, të braktisë punën e kryer dhe të nisë nga e para për një pjesë të projektit. Në një lojë me përmasa të tilla, ky proces kërkon shumë burime. GTA VI u shty dy herë, por pikërisht hapësira për të eksperimentuar dhe rishikuar idetë ndihmoi në ndërtimin e botës së saj.
Edhe fillimi i lojës e tregon këtë zgjedhje. Pas një pritjeje 13-vjeçare dhe një shkarkimi prej 212 GB, lojtari përballet fillimisht me detyra të zakonshme, si dërgimi i porosive me makinë apo vendosja e pllakave të gipsit për t’i bërë qejfin partneres. Aksioni nuk mungon: ka ndjekje automobilistike dhe përplasje me armë, por ritmi i ngadaltë i pjesës së parë mund të duket i çuditshëm ose irritues për dikë që ka pritur kaq gjatë.
Megjithatë, këto momente të zakonshme krijojnë hapësirë për të parë me kujdes qytetin e ndërtuar nga ekipi. Në një realitet mediatik ku algoritmet i shpërndajnë përdoruesve përmbajtje të ndryshme, Vice City u shndërrua për miliona njerëz në një hapësirë të përbashkët për eksplorim dhe diskutim. Një nga kënaqësitë kryesore të GTA VI është pikërisht të lëvizësh nëpër këtë botë pa u nxituar për të nisur misionin e radhës.