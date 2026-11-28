OpenAI ka filluar të integrojë mënyrat Chat dhe Work në ChatGPT, duke vendosur një kufi të përbashkët përdorimi për modelet e avancuara.
Sipas kompanisë, shumica e abonentëve nuk do të përjetojnë ndryshime të mëdha. Megjithatë, përdoruesit që i shfrytëzojnë më intensivisht këto modele mund ta arrijnë kuotën më herët se më parë.
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Zbatimi fillestar i përditësimit ka nisur te një numër i kufizuar abonentësh të planit Pro. Lajmi u bë i ditur nga drejtuesi i produktit, Thibault “Tibo” Sottiaux, përmes një postimi në X. OpenAI kishte informuar më herët përdoruesit me email për planin e bashkimit të dy mënyrave, ndërsa faqja e ndihmës së kompanisë tregon se sistemi pritet të shtrihet më gjerësisht në dhjetor.
Me rregullin e ri, përdorimi i modeleve të avancuara në Chat dhe Work do të zbritet nga e njëjta kuotë, deklaroi një zëdhënës i OpenAI për TechCrunch. Ndërkohë, bisedat që përdorin modelin Instant do të vazhdojnë të jenë pa kufizim dhe nuk do të ndikojnë në limitin e përbashkët. Ky model do të jetë i aksesueshëm edhe pasi përdoruesi të ketë konsumuar të gjithë kuotën e modeleve të avancuara.
Një pjesë e abonentëve kanë shprehur në rrjetet sociale dhe në forumin e OpenAI shqetësimin se ky ndryshim mund t’ua kufizojë përdorimin e modeleve të avancuara të arsyetimit, pavarësisht se tarifa e abonimit mbetet e njëjtë. Kompania deklaroi se po punon për rritjen e efikasitetit të përdorimit, në mënyrë që abonentët të marrin më shumë vlerë nga planet e tyre.
Kalimi i funksioneve të bisedës dhe punës në një hapësirë të vetme nuk është një qasje e re në sektor. Në shtator, Anthropic bashkoi në të njëjtën ndërfaqe shërbimin e bisedave Claude me mjetin Cowork, i cili përdoret për detyra pune.
Një platformë e unifikuar mund ta bëjë më të thjeshtë kalimin nga bisedat e zakonshme te angazhimet më të ndërlikuara, pa pasur nevojë të ndërrohet skeda. Këto zhvillime po ndodhin ndërsa kompanitë e inteligjencës artificiale përballen me kosto infrastrukturore në rritje dhe me kërkesë më të lartë për modele më të fuqishme.