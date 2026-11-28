PSV Eindhoven po vlerëson mundësinë për të afruar në skuadër mesfushorin e Milanit, Ardon Jashari, gjatë merkatos së janarit, raporton gazetari Sacha Tavolieri.
Futbollisti zviceran është kthyer në një nga objektivat kryesorë të klubit holandez, i cili ka nisur kontaktet me përfaqësuesit e tij për të diskutuar kushtet e mundshme të marrëveshjes.
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Plani i PSV-së parashikon një huazim të 24-vjeçarit, të shoqëruar me opsion blerjeje. Jashari po has vështirësi për të siguruar një vend të rregullt në formacionin titullar të Milanit këtë sezon.
Edhe pse ka nisur nga minuta e parë në të gjitha takimet e Ligës së Evropës, mesfushori ka qenë titullar vetëm në tre nga 10 ndeshjet e zhvilluara në Serie A. Në javën e kaluar, ai realizoi një gol në fitoren 5-1 ndaj Frosinones.
Jashari iu bashkua Milanit nga Club Brugge gjatë vitit të kaluar, në një transferim me vlerë 39 milionë euro. Sezoni i tij i parë në San Siro ishte i vështirë, pasi u ndikua nga dëmtimet dhe minutat e kufizuara në fushë.