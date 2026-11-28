Teuta konfirmoi formën e saj pozitive duke fituar 3-2 ndaj Vorës në transfertë, në përballjen e javës së 13-të të “Abissnet Superiore”. Pas ndeshjes së luajtur në stadiumin e Vorës, trajneri i Teutës, Edlir Tetova, komentoi paraqitjen e skuadrës.
“Kjo fitore ishte veçanërisht e rëndësishme për lojtarët që u rikthyen. Këtë herë e kishim grupin të plotë dhe, përveç episodit të kartonit të kuq, zhvilluam një ndeshje të mirë.
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Në pjesën e parë e ndërtuam manovrën kryesisht nga krahu i majtë, por shpesh u treguam të nxituar në pasime dhe në mbajtjen e topit. Duhej të ishim më të shpejtë, sidomos në zonat ndërmjetëse.
Për rreth 12 minuta në fund të pjesës së parë arritëm të merrnim gjerësinë me Boçin. Në pjesën e dytë loja u bazua më shumë te strategjia. Edhe Vora e ngjeshi krahun e majtë për të fituar terren dhe për të avancuar. Ishte funksion kr.
Në tërësi, zhvilluam një ndeshje mjaft të mirë. Sa i përket presingut, pjesa e parë nuk ishte në nivelin e duhur, pasi mesfushorët e Vorës zbrisnin dhe kundërshtari pati meritat e veta.
I pyetur nëse skuadra e humbi vigjilencën pas minutës së 70-të për shkak të zëvendësimeve, Tetova u përgjigj: “Mendoj se ishte çështje orientimi. Unë mbështes lojtarët e mi edhe kur duhet të luajmë më poshtë.
Kur ndërton një skuadër që synon të luajë me topin, situata të tilla janë të pranueshme”, përfundoi trajneri i Teutës.