Cristiano Ronaldo është gjithnjë më pranë arritjes së një mijë golave gjatë karrierës së tij.
Portugezi shënoi golin e 987-të, ndërsa Al Nassr fitoi 2:1 përballë Al Saddit në Ligën e Kampionëve të Azisë.
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Pas këtij realizimi, Ronaldos i nevojiten edhe 13 gola për të plotësuar shifrën prej 1.000 golash në karrierë.
Ai shënoi nga pika e bardhë në minutën e 13-të, duke i dhënë Al Nassr epërsinë 1:0 në ndeshjen e Championsit të Azisë.
41-vjeçari pritet ta mbyllë karrierën aktive në fund të këtij sezoni, kur përfundon edhe kontrata e tij me klubin saudit. Synimi i Ronaldos është të pensionohet pasi të ketë shënuar një mijë gola.
Ronaldo iu bashkua Al Nassr në fillim të vitit 2023. Në Evropë, ai ka luajtur për Manchester Unitedin, Juventusin dhe Real Madridin.