Shpëtim Hajdaraj, i biri i veprimtarit të LDK-së Smajl Hajdarajt, kërkon zbardhjen e vrasjeve me motive politike. Ai rikujtoi atentatin ku u vranë Sebahate Tolaj dhe Isuf Haklaj.
Në një postim në Facebook, Hajdaraj tha se ata u vranë për shkak të angazhimit në hetimin e vrasjeve politike në rajonin e Dukagjinit.
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Ai u bëri thirrje institucioneve të marrin masa vendimtare për zbardhjen e rasteve dhe nxjerrjen para drejtësisë të përgjegjësve. Sipas tij, vendosja e drejtësisë për viktimat dhe familjet e tyre është detyrim i shtetit.
Në shkrimin e tij, Hajdaraj përkujtoi Sebahate Tolajn dhe Isuf Haklajn në odën e Demë Tolajt, duke përmendur edhe Smajlin, Tahirin, Besimin, Bekimin dhe Ukën. Tolaj dhe Haklaj, ish-luftëtarë të UÇK-së dhe policë hetues, u vranë në një atentat teksa hetonin vrasjet politike në Dukagjin.
Ai shkroi se autorët dhe urdhërdhënësit u treguan më të fuqishëm se shteti, ndërsa vrasja synonte të frikësonte këdo që do të hetonte këto raste.
Hajdaraj theksoi se shteti duhet të dëshmojë se ky kërcënim nuk do të vazhdojë të jetë realitet dhe të mos përsërisë qasjen e mëparshme. Ai kërkoi veprim të vendosur për zbardhjen e vrasjeve dhe dërgimin e përgjegjësve para drejtësisë.
Sipas tij, drejtësia është detyrim ndaj viktimave, familjeve të tyre dhe vetë shtetit.