Ankesa e Manchester Unitedit për kartonin e kuq të Leny Yoros në ndeshjen kundër Liverpoolit është pranuar, ndaj vendimi për përjashtimin e tij është shfuqizuar.
Yoro u ndëshkua me të kuq pas vetëm tetë minutash në humbjen 4-0 të Unitedit në Anfield, ndeshja e parë e Mauricio Pochettinos në krye të skuadrës. Francezi kishte ndërhyrë ndaj Alexander Isakut, i cili po avanconte drejt portës.
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Pas anulimit të kartonit, 21-vjeçari nuk do të vuajë pezullimin prej një ndeshjeje dhe do të jetë i gatshëm për duelin e së shtunës me Brentfordin në Old Trafford.
Përjashtimi i tij ngjalli diskutime, veçanërisht rreth mundësisë që Isak ta mbante topin nën kontroll dhe të krijonte një rast të pastër shënimi.
Rregullat e lojës parashikojnë se, kur gjykohet pengimi i një mundësie të qartë për gol, merret parasysh edhe nëse sulmuesi ka gjasa ta kontrollojë ose ta fitojë topin.
Howard Webb, shefi i gjykimit në Pro Ref, foli për rastin në emisionin “Match Officials Mic’d Up”. Ai mbrojti mënyrën si u mor vendimi, por nuk dha një përgjigje përfundimtare nëse ndëshkimi ishte i drejtë.
“Mendoj se në përgjithësi shumica do ta konsideronin një vendim të saktë, pasi Isak po lëvizte me shpejtësi drejt topit”, tha Webb.
Webb përmendi edhe mundësinë që portieri Senne Lammens të mbërrinte i pari te topi, por tha se kjo mbetej e diskutueshme dhe se vendimi nuk mund të quhej qartazi i gabuar.
Pamjet dhe bisedat mes zyrtarëve të VAR-it treguan se John Brooks, i cili mbështeti vendimin e gjyqtarit Samuel Barrott, mendonte se Isak kishte më shumë gjasa të arrinte te topi përpara Lammensit. Të njëjtin vlerësim ndau edhe asistenti i VAR-it, Paul Howard.