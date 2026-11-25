Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se zgjedhja e presidentes së re, Justina Shiroka-Pula, i siguron vendit stabilitet të plotë institucional për katër vitet e ardhshme.
Në një postim, ai bëri me dije se drafti i programit të ri qeverisës pritet të jetë gati javën që vjen. Sipas Kurtit, dokumenti do të përmbledhë dhe shtjellojë zotimet me të cilat Lëvizja Vetëvendosje fitoi sërish zgjedhjet.
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Kurti renditi edhe rezultatet e qeverisë së tij të dytë, të cilat i cilësoi si arritjet kryesore për Kosovën dhe qytetarët e saj gjatë viteve të fundit.
Në mesazhin e tij, ai vuri në dukje se qeveria Kurti 1, e formuar më 2020, qëndroi në detyrë vetëm katër muaj, prej të cilëve 51 ditë me kompetenca të plota. Qeveria Kurti 3 zgjati shtatë muaj e dy ditë, me 77 ditë në ushtrim të plotë të kompetencave, ndërsa Kurti 4 nisi punën më 13 shtator 2026. Sipas tij, arritjet kryesore u shënuan gjatë qeverisjes Kurti 2.