Albin Berisha po zhvillon një sezon të mirë në planin personal me Ballkanin, ku ka shënuar gjashtë gola në 14 ndeshje. Sulmuesi therandas beson se skuadra nga Suhareka ka ende mundësi të rikthehet në garën për titullin e kampionit në Albi Mall Superligën e Kosovës.
25-vjeçari është një nga lojtarët kryesorë të repartit ofensiv të Ballkanit këtë edicion. Pas eksperiencave jashtë Kosovës, përfshirë edhe periudhën në futbollin gjerman, ai zgjodhi gjatë verës të rikthehej te klubi ku ishte formuar dhe kishte përjetuar sukseset më të mëdha.
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Vendimi për t’u kthyer në Suharekë ishte i natyrshëm për Berishën, i cili e konsideron Ballkanin një klub të veçantë në karrierën e tij. “Nuk më është dashur shumë bindje për t’u rikthyer te Ballkani, sepse për mua ka një rëndësi të veçantë ta vesh këtë fanellë. Këtu jam rritur si futbollist dhe dëshira për t’u kthyer ka qenë e madhe. Për këtë arsye, vendimi ishte i lehtë. Synimet janë gjithmonë të mëdha, sidomos duke parë sukseset e klubit në vitet e fundit”, ka deklaruar ai.
Kontributi i tij është reflektuar edhe në statistika. Berisha ka realizuar gjashtë herë në 14 paraqitje në Superligën e Kosovës dhe së fundmi tërhoqi vëmendjen me golin e shënuar me thembër ndaj Gjilanit.
“Jam i kënaqur me gjashtë golat që kam shënuar deri tani, pasi ky është një tregues i rëndësishëm për një sulmues. Megjithatë, sezoni sapo ka nisur për mua dhe kam ende shumë për të dhënë”, është shprehur Berisha.
Ndërkohë, pozita e Ballkanit në tabelë nuk përputhet me pritshmëritë e klubit. Pas 14 xhirove, skuadra renditet e katërta me 22 pikë, ndërsa Prishtina kryesuese ka 13 pikë më shumë.
Megjithë diferencën, Berisha mbetet optimist për objektivat e ekipit. Ai ka rikujtuar se Ballkani e ka fituar titullin tri vite radhazi, periudhë në të cilën ishte pjesë e skuadrës, dhe vlerëson se cilësia aktuale mund ta rikthejë ekipin në luftën për trofe.
“Ballkani ka qenë kampion tri vite rresht dhe edhe unë kam qenë pjesë e atij suksesi. Aktualisht jemi 13 pikë pas liderit, por cilësia dhe potenciali i skuadrës janë të padiskutueshme. Me punë dhe disiplinë mund të arrijmë shumë”, ka thënë sulmuesi.
Sipas tij, vështirësia kryesore e Ballkanit gjatë kësaj pjese të kampionatit ka qenë mungesa e rezultateve. Berisha mendon se skuadra duhet të tregojë më shumë përqendrim dhe të jetë më efikase në momentet vendimtare.
“Problemi ynë kryesor kanë qenë rezultatet. Kemi cilësi, por duhet të jemi më të vëmendshëm dhe më konkretë. Në disa ndeshje kemi luajtur mirë, megjithatë nuk kemi marrë atë që kemi kërkuar”, ka theksuar ai.
Eksperienca e fituar jashtë vendit, veçanërisht në Gjermani, ka ndikuar në mënyrën se si Berisha e sheh futbollin. Ai thotë se atje ka përmirësuar përgatitjen fizike, disiplinën dhe mentalitetin fitues, elemente që përpiqet t’i ndajë edhe me shokët e skuadrës.
“Koha në futbollin ndërkombëtar, sidomos në Gjermani, më ka ndihmuar shumë të zhvillohem në aspektin fizik dhe mental. Futbolli gjerman është fizik, kërkon punë të vazhdueshme, disiplinë dhe një qasje fituese. Këto parime mundohem t’ua përcjell edhe bashkëlojtarëve”, ka shtuar Berisha.
Në pjesën e mbetur të sezonit, objektivi i tij është të vazhdojë të shënojë dhe të ndihmojë Ballkanin të arrijë synimet e klubit. Përtej suksesit me ekipin, një tjetër ambicie e rëndësishme për sulmuesin është rikthimi te Përfaqësuesja e Kosovës.
“Dua të shënoj sa më shumë dhe ta ndihmoj skuadrën të realizojë objektivat, por më e rëndësishmja është vazhdimësia dhe rezultatet e ekipit. Për çdo futbollist kosovar, ëndrra më e madhe është të veshë fanellën e shtetit dhe ta përfaqësojë Kosovën në arenën ndërkombëtare. Edhe për mua kjo mbetet një dëshirë dhe motivim shumë i madh”, ka përfunduar sulmuesi i Ballkanit.
Me gjashtë gola pas 14 paraqitjeve, Berisha synon ta ruajë formën e mirë në vazhdim të edicionit, ndërsa Ballkani kërkon të rikthehet te rezultatet që e kanë shoqëruar gjatë viteve të fundit.
Në xhiron e ardhshme, skuadra nga Theranda do të luajë në udhëtim ndaj Dukagjinit në Klinë, këtë vikend.