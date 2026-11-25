OBRM-PDUKM bën të ditur se për vitin 2027 janë parashikuar 663 milionë euro për investime kapitale, përfshirë projekte rrugore dhe hekurudhore.
Sipas njoftimit të partisë, Buxheti planifikon 40,8 miliardë denarë për investime kapitale. Këto fonde synojnë të mbështesin projekte infrastrukturore dhe të përmirësojnë kushtet e jetesës e të punës për qytetarët.
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Një pjesë e investimeve do të kalojë përmes Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, e cila ka planifikuar 18 miliardë denarë shtesë. Mbi 12 miliardë denarë nga kjo shumë do të përdoren për ndërtimin e segmenteve të autostradave Tetovë – Gostivar, Gostivar – Bukojçan dhe Prilep – Manastir, pjesë e korridoreve strategjike 8 dhe 10d.
Paralelisht do të vijojnë punimet në segmentet autostradale Kërçovë – Ohër, Kërçovë – Bukojçan dhe Shkup – Bllacë. Këto akse konsiderohen të rëndësishme për lidhjen rajonale, sigurinë rrugore dhe lehtësimin e lëvizjes së mallrave e shërbimeve.
Edhe hekurudhat janë përfshirë në planet buxhetore: për këtë sektor janë caktuar 6.2 miliardë denarë, gati 54% më shumë se një vit më parë. Me këto mjete do të vazhdojë ndërtimi i linjës Beljakovce – Kriva Pallankë, ndërsa janë parashikuar punime edhe në segmentin Kriva Pallanka – kufiri me Bullgarinë.
Investime janë planifikuar gjithashtu për infrastrukturën komunale dhe mbrojtjen e mjedisit. Sipas OBRM-PDUKM-së, do të vazhdojnë projektet për impiantet e trajtimit të ujit në Shkup, Tetovë dhe Manastir, ndërsa ndërhyrje të ngjashme parashikohen edhe në Veles, Shtip dhe Vinicë.