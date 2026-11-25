Nëntë ndeshje të fazës së ligës janë në program këtë të mërkurë në Ligën e Kampionëve, me përballje që premtojnë rivalitet dhe interes për tifozët e futbollit evropian.
Një nga ndeshjet që pritet të tërheqë vëmendjen është ajo mes Club Brugge dhe Liverpoolit. Skuadra angleze synon të largohet me rezultat pozitiv nga transferta.
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Bayern Munichu do të luajë në fushën e Lille, ku ekipi gjerman do të kërkojë të tregojë potencialin e tij. Ndërkohë, Barcelona udhëton për t’u ndeshur me Sabahut, kurse Interi takohet me Stuttgartin.
Në Paris, PSG-ja do të presë Romën, në një duel mes dy skuadrave që synojnë të kenë sukses në garat evropiane.
Manchester Unitedi do të përballet në Portugali me Sporting Lisbonën. Pikë me rëndësi do të kërkojnë edhe Shakhtar Donetsk dhe Fenerbahçe, që ndeshen mes tyre.
Dy takimet e tjera të mbrëmjes janë Slavia Praha – Villarreal dhe Atletico Madrid – Vikingu.
Programi hapet në orën 18:45, me ndeshjet Sabah – Barcelona dhe Slavia Praha – Villarreal.
Shtatë sfidat e mbetura nisin në orën 21:00, duke plotësuar një mbrëmje me shumë prej emrave të njohur të futbollit evropian.