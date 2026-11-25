Pas fitores së thellë të Real Madridit ndaj PSV Eindhoven në Ligën e Kampionëve, Jose Mourinho e përshkroi dhomën e zhveshjes së skuadrës si Las Vegasi.
Trajneri portugez nuk pranoi të tregonte se çfarë ishte diskutuar gjatë pushimit, edhe pse madrilenët u rikthyen në fushë me një paraqitje krejtësisht ndryshe në pjesën e dytë. Në 45 minutat e para, skuadra e tij pati vështirësi të gjente ritmin, ndërsa ndërhyrjet taktike sollën reagimin e kërkuar.
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Kur u pyet për fjalimin e zhvilluar në dhomën e zhveshjes, Mourinho zgjodhi të ruante sekretin, duke përdorur një shprehje të njohur amerikane.
“Dhoma e zhveshjes është si Las Vegasi. Ajo që ndodh në Vegas, mbetet në Vegas. Kemi biseduar. Jemi miq dhe kemi folur”, deklaroi Mourinho.
Megjithatë, në konferencën për shtyp pas përfundimit të takimit, ai sqaroi se ndryshimi nuk erdhi vetëm si pasojë e fjalëve të tij. Për të ndihmuar lojtarët të kuptonin problemet e shfaqura në pjesën e parë, analistët kishin përgatitur disa pamje filmike.
“U përpoqa të gjeja tri ose katër pamje me analistët, të cilat do t’u tregonin lojtarëve se çfarë po bënim gabim. Ishte një fjalim në pushim me pak fjalë, sepse një fotografi vlen sa një mijë fjalë”, shpjegoi ai.
“Pamë tri pamje të ndryshme, një në aspektin mbrojtës dhe dy në atë sulmues. Me pamje është më e lehtë për t’i kuptuar gjërat”, shtoi trajneri.
Mourinho ndërhyri gjithashtu me një zëvendësim të trefishtë në interval, vendim që ndikoi drejtpërdrejt në kthesën e ndeshjes. Pavarësisht se largoi nga fusha tre lojtarë, ai nuk dëshironte që ky veprim të interpretohej si fajësim publik për paraqitjen e tyre.
Në vend që ta paraqiste ndryshimin si kritikë ndaj futbollistëve që nuk e nisën mirë takimin, tekniku portugez e cilësoi atë si një zgjedhje të planifikuar taktike.