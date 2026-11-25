Real Madridi triumfoi 5-1 ndaj PSV Eindhoven në ndeshjen e raundit të pestë të Ligës së Kampionëve, të zhvilluar në stadiumin Santiago Bernabeu. Golin e vetëm për skuadrën mysafire e realizoi Ivan Perisic në minutën e 32-të, duke shënuar nga pika e bardhë dhe duke vendosur dy rekorde në elitën e futbollit evropian.
Në moshën 37 vjeç e 295 ditë, futbollisti kroat u bë lojtari më i vjetër që ka ekzekutuar me sukses një penallti në historinë e Ligës së Kampionëve. Po në këtë moshë, ai u regjistrua edhe si golashënuesi më i vjetër kundër Real Madridit në këtë kompeticion.
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Pavarësisht epërsisë së përkohshme të PSV-së, Reali reagoi fuqishëm pas pushimit dhe shënoi pesë herë, duke përmbysur rezultatin dhe duke shmangur një humbje të turpshme.
Goli ndaj madrilenëve e ngjiti Perisic në vendin e katërt të renditjes së golashënuesve më të vjetër në historinë e Ligës së Kampionëve. Ai kaloi kështu Ryan Giggs, i cili shënoi për herë të fundit në këtë turne në moshën 37 vjeç e 289 ditë.
Përpara kroatit në këtë listë qëndrojnë vetëm Pepe i Portugalisë, David Luiz i Brazilit dhe Francesco Totti i Italisë. Rekordin e mban Pepe, i cili shënoi për Porton në dhjetor 2023, kur ishte 40 vjeç e 290 ditë.
David Luiz renditet i dyti, pas golit që shënoi për Pafos të Qipros kundër Monacos në nëntor të vitit të kaluar. Ai realizoi pas një goditjeje nga këndi të ekzekutuar nga Mislav Orsic. Në vendin e tretë është Francesco Totti, autor i një goli për Romën në nëntor të vitit 2014, në moshën 38 vjeç e 59 ditë.
Perisic tejkaloi gjithashtu rekordin e Sergio Ramos, i cili kishte shënuar nga penalltia kundër Sevillas në dhjetor 2023, në moshën 37 vjeç e 257 ditë. Vitin e kaluar, kroati ishte bërë golashënuesi i tretë më i vjetër nga pika e bardhë në historinë e Ligës së Kampionëve, pas Ramos dhe Luka Modric, ndërsa tashmë ka kaluar të dy.