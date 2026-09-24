Specialja zbut kufizimet për vizitat ndaj Hashim Thaçit

Gjykatësi i vetëm në çështjen që lidhet me pengimin e pretenduar të drejtësisë ka vendosur të heqë menjëherë ndalimin për disa persona që deri tani nuk lejoheshin të vizitonin Hashim Thaçin. Kufizimi mbetet në fuqi vetëm për katër persona. Ky vendim ka të bëjë me kushtet e vizitave dhe nuk nënkupton lirimin e Thaçit nga paraburgimi.

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Vendimi është marrë më 21 shtator 2026, pas rishqyrtimit të masave kufizuese të vendosura gjatë vitit 2025. Në njoftimin publik, Gjykata nuk ka bërë të ditur identitetin e katër personave ndaj të cilëve ndalimi vazhdon. Njoftimi zyrtar është publikuar nga Dhomat e Specializuara.

Masa i përket një procesi të veçantë, në të cilin Thaçi dhe të bashkakuzuarit përballen me akuza për ndërhyrje në administrimin e drejtësisë. Këto akuza nuk përbëjnë fajësi të provuar, ndërsa të gjithë të pandehurit konsiderohen të pafajshëm deri në shpalljen e një aktgjykimi përfundimtar. Vendimi i fundit nuk prek dënimin e shkallës së parë në procesin për krime lufte. / BS


Shtuar 24.09.2026 09:16

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