PSG-ja shpërthen në Spanjë, katër gola në tetë minuta

PSG-ja shpërthen në Spanjë, katër gola në tetë minuta

Paris Saint-Germaini e ka nisur me një paraqitje mbresëlënëse ndeshjen në Spanjë. Kampioni i Evropës ka shënuar katër herë kundër Villarrealit brenda tetë minutave, duke marrë kontrollin e plotë të takimit që në fillim.

Joao Neves zhbllokoi rezultatin në minutën e nëntë. Pas një pasimi të shkëlqyer nga Willian Pacho, mesfushori portugez ruajti qetësinë brenda zonës dhe e çoi topin në këndin e sipërm të portës për 0-1.

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Tri minuta më pas erdhi edhe goli i dytë i PSG-së. Maghnes Akliouche pasoi për Desire Doue, i cili shënoi me një goditje të saktë nga skaji i zonës drejt këndit të poshtëm të portës.

Senny Mayulu e çoi në tre numrin e golave në minutën e 13-të. Ai goditi fort dhe saktë me të parën nga brenda zonës, ndërsa sulmet e skuadrës franceze vazhduan.

Në minutën e 17-të, Fabian Ruiz shënoi golin e katërt. Mesfushori spanjoll kombinoi bukur me Maghnes Akliouche, doli në një pozicion të favorshëm dhe e mposhti portierin me një goditje në këndin e poshtëm të majtë.

Katër golat e shënuar nga minuta e nëntë deri në të 17-tën e kthyen nisjen e ndeshjes në një spektakël sulmues dhe dëshmuan forcën e PSG-së.


Shtuar 3.11.2026 21:36

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