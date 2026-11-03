PSG-ja shpërthen në Spanjë, katër gola në tetë minuta

Paris Saint-Germaini e ka nisur me një paraqitje mbresëlënëse ndeshjen në Spanjë. Kampioni i Evropës ka shënuar katër herë kundër Villarrealit brenda tetë minutave, duke marrë kontrollin e plotë të takimit që në fillim.
Joao Neves zhbllokoi rezultatin në minutën e nëntë. Pas një pasimi të shkëlqyer nga Willian Pacho, mesfushori portugez ruajti qetësinë brenda zonës dhe e çoi topin në këndin e sipërm të portës për 0-1.
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Tri minuta më pas erdhi edhe goli i dytë i PSG-së. Maghnes Akliouche pasoi për Desire Doue, i cili shënoi me një goditje të saktë nga skaji i zonës drejt këndit të poshtëm të portës.
Senny Mayulu e çoi në tre numrin e golave në minutën e 13-të. Ai goditi fort dhe saktë me të parën nga brenda zonës, ndërsa sulmet e skuadrës franceze vazhduan.
Në minutën e 17-të, Fabian Ruiz shënoi golin e katërt. Mesfushori spanjoll kombinoi bukur me Maghnes Akliouche, doli në një pozicion të favorshëm dhe e mposhti portierin me një goditje në këndin e poshtëm të majtë.
Katër golat e shënuar nga minuta e nëntë deri në të 17-tën e kthyen nisjen e ndeshjes në një spektakël sulmues dhe dëshmuan forcën e PSG-së.