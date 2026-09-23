Lëvizje në Policinë e Shtetit, emërohen drejtues të rinj në disa qarqe

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ka bërë disa ndryshime në strukturat drejtuese të policisë vendore dhe komisariateve.
Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Skënder Hita, drejtuesi Dritan Lena, deri tani Shef i Sektorit të Planifikimit Operacional në Drejtorinë e Forcës Kombëtare të Sigurisë, transferohet dhe emërohet Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Berat.
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Ndryshime janë bërë edhe në drejtimin e komisariateve. Kryekomisari Saimir Shkambaj, deri tani Shef i Komisariatit të Policisë Tropojë, transferohet dhe emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Sarandë.
Ndërkohë, Komisari Feliks Hoda, i cili drejtonte Komisariatin e Policisë Sarandë, transferohet dhe emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Dibër.
Në Tropojë, detyrën e Shefit të Komisariatit do ta marrë Komisar Andi Kano, aktualisht Shef i Hetimit të Krimeve në Komisariatin e Policisë Tropojë, i cili është komanduar në këtë funksion.
Në këtë mënyrë, drejtimi i Komisariatit të Sarandës i kalon Saimir Shkambajt, ndërsa Feliks Hoda kalon në drejtimin e Komisariatit të Policisë Dibër.