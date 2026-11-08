Prishtina triumfon në transfertë ndaj Vushtrrisë dhe thellon shkëputjen në krye

Prishtina ka siguruar fitoren në transfertë kundër Vushtrrisë, në ndeshjen e vlefshme për javën e 13-të të Superligës së Kosovës.
Ekipi “bardhëkaltër” triumfoi 1-2, në një përballje ku pati epërsi sa i përket mbajtjes së topit.
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Rin Ahmeti zhbllokoi rezultatin në minutën e 28-të, duke e kaluar Prishtinën në avantazh pas një aksioni të ndërtuar mirë.
Avantazhi i mysafirëve u dyfishua në fillim të pjesës së dytë, kur Assane Diatta shënoi në minutën e 49-të.
Vushtrria arriti vetëm të shkurtonte diferencën me anë të Urim Statovcit, i cili përfitoi nga një pasiguri në mbrojtjen e Prishtinës dhe realizoi në minutën e 79-të.
Pas këtij rezultati, Prishtina ngjitet në kuotën e 32 pikëve, pesë më shumë se Malisheva, ndërsa Vushtrria mbetet me tri pikë.