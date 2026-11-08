Prishtina triumfon në transfertë ndaj Vushtrrisë dhe thellon shkëputjen në krye

Prishtina triumfon në transfertë ndaj Vushtrrisë dhe thellon shkëputjen në krye

Prishtina ka siguruar fitoren në transfertë kundër Vushtrrisë, në ndeshjen e vlefshme për javën e 13-të të Superligës së Kosovës.

Ekipi “bardhëkaltër” triumfoi 1-2, në një përballje ku pati epërsi sa i përket mbajtjes së topit.

Të lidhura

None found

Rin Ahmeti zhbllokoi rezultatin në minutën e 28-të, duke e kaluar Prishtinën në avantazh pas një aksioni të ndërtuar mirë.

Avantazhi i mysafirëve u dyfishua në fillim të pjesës së dytë, kur Assane Diatta shënoi në minutën e 49-të.

Vushtrria arriti vetëm të shkurtonte diferencën me anë të Urim Statovcit, i cili përfitoi nga një pasiguri në mbrojtjen e Prishtinës dhe realizoi në minutën e 79-të.

Pas këtij rezultati, Prishtina ngjitet në kuotën e 32 pikëve, pesë më shumë se Malisheva, ndërsa Vushtrria mbetet me tri pikë.


Shtuar 8.11.2026 14:54

Tags: , ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet