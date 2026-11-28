Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka publikuar të dhënat paraprake për personat që kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas protestës së 28 Nëntorit në Tiranë. Në Spitalin Universitar të Traumës dhe në QSUT janë paraqitur gjithsej 34 persona.
Prej tyre, 30 të lënduar janë paraqitur në Spitalin Universitar të Traumës. Bëhet fjalë për 9 efektivë policie, 12 protestues, 6 përfaqësues të medias, përfshirë një shtetase të huaj, si dhe 3 kalimtarë.
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Dy efektivë policie janë dërguar për trajtim në QSUT. Ndërkohë, një protestues dhe një përfaqësues i medias janë larguar nga spitali pasi kanë marrë këshillën e mjekut. Në Traumë vijojnë të marrin kujdes shëndetësor 26 pacientë, të cilët ndodhen në gjendje stabël.
Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” kanë kërkuar ndihmë 5 persona: 3 efektivë policie, një protestues dhe një punonjës sigurie. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 4 prej të lënduarve janë larguar nga spitali.