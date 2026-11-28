Në pikën kufitare të Morinës, që lidh Kukësin me Kosovën, u zhvillua sot një protestë simbolike nën sloganin “28 Nëntori, protestë deri në bashkim – Një komb pa kufi”. Nisma kishte në qendër kërkesën për eliminimin e doganave mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe u organizua nga Fatmir Bardhoci, producent dhe president i Lidhjes Qytetare Shqiptare Amerikane.
Bardhoci deklaroi se shqiptarët vijojnë të jenë të ndarë në shtatë shtete, edhe pse kanë shpallur Pavarësinë. Ai përmendi Kukësin dhe Prizrenin si shembullin e dy qyteteve shqiptare të ndara nga një kufi dhe kërkoi hapjen e një kufiri ekonomik mes Kosovës e Shqipërisë. Sipas tij, Kukësi duhet të shpallet zonë e lirë ekonomike, duke ndjekur modele të aplikuara në disa vende evropiane, me qëllim frenimin e largimit të banorëve. Ai bëri të ditur gjithashtu se kjo protestë do të organizohet çdo 28 Nëntor.
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Zona kufitare ishte zbukuruar me flamuj kuqezi, ndërsa, sipas VOAL, numri i qytetarëve që kaluan në të dyja anët ishte më i ulët krahasuar me një vit më parë.
Organizatorët kishin njoftuar se tubimi do të niste në orën 09:00. Në deklaratën e publikuar para protestës, ata theksonin se, ndërsa diskutohet për një Ballkan të Hapur, shqiptarët vijojnë të hasin pengesa kufitare mes tyre. Sipas tyre, aktiviteti synonte të përcillte një thirrje për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe institucional, në të mirë të qytetarëve dhe bizneseve në të dyja anët e kufirit. Për pjesëmarrje ishin ftuar mediat dhe qytetarët nga Kosova dhe Shqipëria.