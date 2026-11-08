Drenica i merr pikë Dritës, kampionët ndalen në barazim

Drenica i merr pikë Dritës, kampionët ndalen në barazim

Kampioni në fuqi i Kosovës, Drita, nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 në transfertën ndaj Drenicës, në ndeshjen e vlefshme për javën e 13-të të Superligës së Kosovës.

Ekipi gjilanas pati më shumë kontroll të topit dhe e nisi takimin në mënyrën më të mirë. Pas 16 minutash lojë, Albert Dabiqaj zhbllokoi rezultatin, pas asistimit të Pëllumbit.

Të lidhura

None found

Avantazhi i mysafirëve zgjati vetëm nëntë minuta, pasi Genc Hamiti riktheu baraspeshën në minutën e 25-të, pas një aksioni të shpejtë të vendasve.

Gjatë pjesës së mbetur të takimit, Drita kërkoi golin e dytë dhe krijoi disa aksione të rrezikshme, por nuk arriti t’i finalizonte.

Edhe Drenica pati mundësi për të shënuar, megjithatë tentativat e saj nuk sollën ndryshim të rezultatit.

Pas këtij barazimi, Drita renditet e treta me 24 pikë, ndërsa Drenica mban vendin e tetë me 12 pikë.


Shtuar 8.11.2026 15:01

Tags: , ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet