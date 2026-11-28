Kryeministri Edi Rama ka përkujtuar përmes një postimi në Facebook ditëlindjen e Adem Jasharit, të cilin e cilësoi si Komandantin Legjendar të Luftës Çlirimtare të Kosovës. Në mesazhin e publikuar për 28 Nëntorin, ai shkroi: “Kujtojmë me respekt edhe lindjen e ADEM JASHARIT”.
Sipas Ramës, 28 Nëntori është një ditë e bekuar për shqiptarët, ndërsa lindja e Adem Jasharit është nderuar me respekt prej shumë vitesh. Më 28 nëntor 1997, në Llaushë të Skenderajt, Ushtria Çlirimtare e Kosovës u shfaq për herë të parë publikisht. Jashari, i cili ishte komandant i UÇK-së, ra në Prekaz në mars 1998.
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Përkujtimi i Jasharit u bë në një ditë kur Rama ndodhej në Vlorë, ku mori pjesë në ceremoninë shtetërore të ngritjes së flamurit së bashku me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, dhe presidenten Justina Shiroka Pula. Kjo ishte vizita e saj e parë zyrtare në Shqipëri, sipas mediave në Tiranë. Pas ceremonisë, drejtuesit e dy vendeve zhvilluan një takim në formën e një kafeje në Vlorë.
Edhe presidentja Justina Shiroka Pula e përfshiu në mesazhin e saj për 28 Nëntorin kujtimin e ditëlindjes së Komandantit Legjendar dhe të daljes së parë publike të UÇK-së. Ajo deklaroi se Ushtria Çlirimtare e Kosovës luftoi për lirinë e Kosovës dhe se historia e vendit nuk mund të ndahet nga e drejta për liri.
Më herët gjatë ditës, Edi Rama kishte përcjellë edhe urimet e tij për qytetarët me rastin e 28 Nëntorit, duke e lidhur këtë festë me synimin e Shqipërisë për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian.