Sulmet ruse ndaj ekonomisë ukrainase shtohen përpara bisedimeve të paqes

Sulmet ruse ndaj ekonomisë ukrainase shtohen përpara bisedimeve të paqes

Rusia po vë në shënjestër vazhdimisht centralet, fabrikat, portet dhe linjat hekurudhore të Ukrainës, duke goditur ekonominë e vendit.

Sipas CNN, presidenti Vladimir Putin e ka përshkallëzuar këtë strategji ndërsa forcat ruse përballen me vështirësi në frontin lindor. Javën e ardhshme pritet të zhvillohen bisedime të reja për paqen, me ndërmjetësimin e SHBA-së.

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Raketat dhe dronët kanë goditur centrale elektrike, porte, hekurudha, uzina çeliku dhe infrastrukturën që përdoret për eksportin e drithërave.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se, vetëm natën e fundit, më shumë se 600 mijë banorë të rajonit të Dnipropetrovskut mbetën pa energji. Deri të shtunën, ngrohja mungonte në rreth 40% të ndërtesave të Kievit.

Të dhënat e organizatës ACLED tregojnë se numri i sulmeve ruse në Ukrainë u rrit nga 3,650 në janar në 5,532 në tetor. Gjatë vitit 2026, sulmet ruse kanë shkaktuar vdekjen e më shumë se 2,700 civilëve ukrainas.

John Lough, ekspert në qendrën kërkimore New Eurasian Strategies Centre në Londër, i tha CNN se Moska po vepron me synimin për të shkatërruar ekonominë ukrainase. Sipas tij, Putini ka arritur në përfundimin se shtimi i trupave nuk do t’i mundësojë fitoren në Donbas dhe se po përpiqet ta gjunjëzojë Ukrainën duke goditur ekonominë e saj.

Një komision i pavarur hetimor i OKB-së ka konstatuar se sulmet e qëllimshme ruse ndaj infrastrukturës civile përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.

Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, akuzoi Moskën se synon t’i lërë miliona njerëz pa energji, ngrohje dhe ujë. Ai tha se Rusia po kërkon të arrijë përmes të ftohtit e errësirës atë që nuk ia ka dalë ta arrijë në fushën e betejës.

Ekspertët paralajmërojnë se dimri mund ta thellojë krizën humanitare. Ndërkohë, dëmtimi i infrastrukturës energjetike dhe i industrisë po ushtron trysni gjithnjë më të madhe mbi ekonominë e Ukrainës.


Shtuar 8.11.2026 14:54

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