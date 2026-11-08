Prishtina thellon shkëputjen në krye, Malisheva dhe Drita e ndjekin – tabela pas javës së 13-të

Java e 13-të e Albi Mall Superligës së Kosovës ka sjellë disa rezultate të rëndësishme, përpara se kampionati të ndërpritet për shkak të angazhimeve të Kombëtares së Kosovës.
Prishtina vijon të udhëheqë klasifikimin me një epërsi të konsiderueshme, ndërsa Malisheva dhe Drita mbeten skuadrat më pranë saj. Në pjesën e poshtme të tabelës, Llapi dhe Vushtrria ndodhen në një situatë të vështirë.
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Surprizën e kësaj jave e ka prodhuar Feronikeli 74, që mposhti Ballkanin me rezultatin 1-0. Ndërkohë, Llapi mori një fitore 0-1 në transfertën ndaj Dukagjinit, duke dhënë sinjale për dalje nga kriza e rezultateve.
Gjilani triumfoi 3-2 ndaj Malishevës në një përballje dramatike. Prishtina siguroi tri pikë në udhëtim kundër Vushtrrisë, të cilën e mposhti 2-1. Në sfidën tjetër, Drenica dhe Drita u ndanë në barazim 1-1.
Renditja pas javës së 13-të
Prishtina kryeson me 32 pikë, ndërsa Malisheva ndodhet në vendin e dytë me 27 pikë, pesë më pak. Drita është e treta me 24 pikë, kurse Gjilani pozicionohet i katërti me 22 pikë.
Ballkani renditet i pesti me 19 pikë, i ndjekur nga Dukagjini me 18. Feronikeli 74 ka grumbulluar 15 pikë, ndërsa Drenica mban vendin e tetë me 12 pikë.
Llapi gjendet në zonën e fundit me vetëm tetë pikë, ndërsa Vushtrria mbetet e fundit në tabelë, me tri pikë pas 13 ndeshjeve.
Superliga do të pushojë gjatë periudhës së ndeshjeve të Kombëtares së Kosovës. Kjo pauzë do t’u shërbejë skuadrave për të vlerësuar paraqitjet e deritanishme dhe për t’u përgatitur për rifillimin e kampionatit.