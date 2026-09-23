Nga Botërori me përfaqësuesen organizatore në La Liga, 6 herë kampionët e Spanjës prezantojnë trajnerin e ri

Valencia ka prezantuar Havier Agirren si trajnerin e ri. 67-vjeçari drejtoi së fundmi Meksikën në Botëror. Valencian e merr në një pozitë mjaft të vështirë, duke qenë se ndodhet në vendin e parafundit në kampionat.
DEKLARATA E VALENCIAS:
Valencia ka arritur një marrëveshje me Havier Agirre si trajnerin e ri.
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Trajneri meksikan do t’i bashkohet klubit deri në fund të këtij sezoni, ndërsa klubi do të ketë një opsion për ta zgjatur kontratën edhe për një sezon shtesë.
Havier Agirre(Qyteti i Meksikos, 01/12/1958) mbërrin te Valencia pasi drejtoi kombëtaren e vendit të tij në Kupën e Botës 2026, ku Meksika arriti deri në fazën e 1/8-ve të finales. Kjo ishte pjesëmarrja e tij e tretë si trajner i kombëtares meksikane në këtë turne, pas edicioneve të zhvilluara në Kore dhe Japoni në vitin 2002 dhe në Afrikën e Jugut në vitin 2010.
Gjatë një karriere të gjatë në pankinë, trajneri i ri i Valencia CF ka drejtuar klube të LA LIGA-s si Osasuna, Atletiko Madrid, Real Zaragoza, Espanjol, Leganes dhe Majorka, si dhe ka pasur eksperienca ndërkombëtare me klube dhe kombëtare në Japoni, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipt dhe Meksikë.
Ndër arritjet e tij kryesore në Spanjë është kualifikimi për Ligën e Kampioneve me Osasunën. Në arenën ndërkombëtare, ai ka fituar Kupën e CONCACAF-it (2009 dhe 2025) dhe CONCACAF Liga e Kombeve (2024-25) me kombëtaren meksikane, ndërsa në vendin e tij ka fituar titullin e Ligës me Paçukan (1999) dhe Ligën e Kampionëve të CONCACAF-it meMonterej (2021).
Havier Agirre do të prezantohet para mediave si trajneri i ri i Valencias këtë të hënë, më 28 shtator, në sallën e konferencave për shtyp të stadiumit “Mestalla”.