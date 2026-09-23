Milan dhe Roma në konkurrencë për huazimin e sulmuesit Endrick

Me afrimin e merkatos së janarit, e ardhmja e sulmuesit brazilian Endrick ka filluar të tërheqë sërish vëmendjen e klubeve nga e gjithë bota.
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Portali italian Calciomercato raporton se Milan dhe Roma janë dy klubet që po synojnë të marrin në huazim talentin 20-vjeçar, nëse Real Madridi vendos ta lërë atë të largohet përkohësisht.
Milani ka shfaqur interes për Endrickun qysh nga merkatoja e verës së shkuar, periudhë gjatë së cilës zhvilloi negociata për të siguruar shërbimet e tij.
Por, bisedimet nuk avancuan për shkak të vendimit të trajnerit Jose Mourinho, i cili zgjodhi ta mbante lojtarin e ri në ekipin kryesor, pasi ai u rikthye nga huazimi te Olympique Lyonnais në gjysmën e parë të vitit 2026.
Teksa Milani e konsideron sulmuesin brazilian si një përforcim për repartin e tij sulmues, Roma po ashtu po e ndjek me vëmendje ecurinë e situatës.
Një lëvizje e mundshme në të ardhmen do të përcaktohet nga pozicioni që do të mbajë presidenti Florentino Perez për sa i përket qëndrimit të Endrickut në Real Madrid.
Javët dhe muajt në vijim do të jenë kyçe për të përcaktuar fatin e Endrickut; nëse ai do të vazhdojë të jetë pjesë e Real Madridit apo do të transferohet përkohësisht për të siguruar minuta të rregullta loje.