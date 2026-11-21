Victor Osimhen është gati ta lërë Galatasarayn gjatë merkatos së ardhshme të janarit për t’u transferuar te Manchester United, duke u shfaqur si një zgjidhje e menjëhershme për vështirësitë që kanë Djajtë e Kuq në repartin e tyre ofensiv; skuadra angleze po kërkon një qendërsulmues me nxitjen e trajnerit të ri, Mauricio Pochettino.
Sipas gazetës britanike The Sun, ëndrra e sulmuesit për të luajtur në Premier League mbetet e pacënuar dhe ai e mirëpret interesimin e Old Trafford, edhe pse ky operacion do të kërkojë një investim të jashtëzakonshëm financiar, si për sa i përket çmimit të kartonit – i vlerësuar nga 95 deri në 120 milionë euro – ashtu edhe pagës së lojtarit.
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Afrimi i një sulmuesi të klasit të lartë është shndërruar në një prioritet urgjent për Pochettinon që në fillimet e tij si trajner i Manchester United. Për momentin, Benjamin Sesko është i vetmi qendërsulmues natyral në skuadër, por ai po mungon për shkak të një dëmtimi në kërcirë.
Alternativa të tjera në sulm, si Joshua Zirkzee (i cili pritet të largohet), Bryan Mbeumo, Matheus Cunha dhe Marcus Rashford, nuk përputhen me profilin tipik të një golashënuesi brenda zonës.
Në këto rrethana, Osimhen është i gatshëm të bëjë kalimin menjëherë, me kusht që klubi anglez t’i barazojë rrogën aktuale vjetore që ai merr në Stamboll, e cila arrin në 15.5 milionë euro.
Pengesa kryesore për mbylljen e këtij transferimi drejt Anglisë lidhet me kërkesat e drejtuesve të klubit turk, të cilët nuk do ta lejojnë yllin e ekipit të largohet në mes të sezonit për më pak se 95 deri në 120 milionë euro.
Të dhënat statistikore të sulmuesit nigerian në futbollin turk e mbështesin këtë vlerësim: ai ka shënuar 10 gola dhe ka dhënë tri asistime në vetëm 11 ndeshje zyrtare gjatë sezonit aktual 2026/27. Këto shifra e çojnë bilancin e tij total me Galatasarayn në 69 gola dhe 19 asistime në 85 paraqitje në të gjitha garat.
Gjatë javëve të ardhshme të nëntorit dhe dhjetorit 2026, bordi i United dhe Pochettino do të shqyrtojnë buxhetin në dispozicion për të përcaktuar nëse një investim kaq i rëndësishëm është i realizueshëm. Klubi nga Old Trafford do të vendosë nëse do të nisë një ofensivë të plotë për Osimhen, apo do t’i përqendrojë përpjekjet te alternativa të tjera transferimi si Vangelis Pavlidis ose Igor Matanovic, në funksion të rindërtimit të sulmit.